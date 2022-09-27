Antalya Büyükşehir Belediyesi, 8 ülkeden 41 katılımcının yer aldığı MAtchUP Projesi’nin 11’inci proje yönetim toplantısına ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, akıllı şehir uygulamalarına çok önem verdiklerini ve bu projeleri Antalya’ya entegre ettiklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 8 ülkeden 41 katılımcının yer aldığı MAtchUP Projesi’nin 11’inci proje yönetim toplantısına ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, akıllı şehir uygulamalarına çok önem verdiklerini ve bu projeleri Antalya’ya entegre ettiklerini söyledi.

Akıllı enerji, akıllı ulaşım, akıllı altyapı ve bilgi iletişim teknolojileri girişimlerinin arttırılmasına yönelik Türkiye’de akıllı şehirleri destekleyen Horizon 2020 MAtchUP projesinin 11’inci proje yönetim toplantısı Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 8 ülkeden 41 katılımcının yer aldığı toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, proje koordinatörü Ernesto Faubel Cubells ve Başkan danışmanları katıldı.

Akıllı şehir uygulamaları entegre ediliyor

Toplantının açılışında konuşan Genel Sekreter Cansel Tuncer, MAtchUP projesi için 2019 yılı itibarıyla alanında uzman bir ekiple hemen çalışmalara başladıklarını söyledi. Akıllı şehir vizyonunu destekleyen MAtchUP projesi bünyesinde yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği dönüşümü noktasında çalışmalar sürdürdüklerini belirten Cansel Tuncer, “Antalya’da ulaşımda ve toplu taşımada yeşil enerji dönüşümünü destekleyen hali hazırda çalışmalarımız mevcut. Teknolojinin etkinleştirici gücü ile kaynaklarımızı verimli kullanarak, erişilebilir, kapsayıcı, yenilikçi bir yaklaşımla, akıllı şehir uygulamalarını Antalya’ya entegre ediyoruz” dedi.

Kepez-Santral de akıllı sayaç uygulaması

Genel Sekreter Tuncer, proje çerçevesinde Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Projesi’ndeki hak sahibi konutlarını akıllı eve dönüştürmeye başladıklarını vurgulayarak “534 hak sahibinin evine akıllı sayaçlar, akıllı uygulamalar, akıllı sensörler takmak suretiyle akıllı şehir uygulamalarının başlangıcını gerçekleştirdik. Pilot bölgemizden sonra projenin tüm Antalya’ya yayılmasını sağlayacağız. Temiz çevre, temiz toplum anlayışımızla sıfır karbon hedefine ulaşabilmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.