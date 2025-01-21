Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa ilçesinde “Kadın Danışma Merkezi” açtı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan Kadın Danışma Merkezi’nde psikolojik ve hukuksal desteğin yanı sıra eğitimler de verilecek. Eğitimler, her hafta değişik konularda olacak şekilde planlanıyor. Ayrıca, düzenlenen atölye çalışmaları ile kadınların hem kaliteli zaman geçirmeleri hem de gelir sağlayabilecekleri beceriler edinmeleri amaçlanıyor.

Tam zamanlı psikolog desteği

Merkezde tam zamanlı psikolog ve haftada 1 gün de diyetisyen bulunacak. Profesyonellerin bu desteğiyle, danışan kadınların hem beden sağlığı hem de ruh sağlığı olarak daha iyi hissetmelerine yardımcı olunacak. Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği kadın kooperatiflerinin de bir ayağı olacak olan merkezin kapıları tüm Antalyalı kadınlar için açık.

Kadınlar daha güçlü hissedecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Nazlı Küçüksarı, kadınlara yönelik hizmetlerini, kadınlara yönelik danışma merkezi açarak güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Merkezimize gelen kadınların kendilerini daha güçlü hissetmelerini amaçlıyoruz. Psikolog ve diyetisyen arkadaşlarımız da burada olacak. Diğer birimlerdeki personellerin eğitimleri ve kurumlar arası işbirliği çalışmalarının da yapılacağı bir yer olacak” dedi.

Kurumlararası iş birliği

Merkezde eğitimlerin başladığını söyleyen Küçüksarı, “Eğitimlerimiz kapsamında kadın sığınma evlerinde bulunan dezavantajlı kişilerle çalışan personellerin yaşadığı zorluklar konusunda yardımcı olmak ve işleyişi daha kaliteli hale getirmek amacıyla Aile Danışmanları Derneğiyle vaka süpervizyonu eğitimi yaptık. Bir hafta süren eğitimin sonunda dernekle birlikte yapılan çalışmanın raporlama aşamasını gerçekleştireceğiz. Kadın alanında yaptığımız çalışmalar konusunda işbirliği içinde olduğumuz birçok kamu kuruluşu da var. Onlarla da zaman zaman süreci nasıl daha iyi yönetebiliriz diye fikir alışverişinde bulunuyoruz” diye konuştu.