Antalya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa’nın sürdürülebilir şehirler ağı olan NetZeroCities İkiz Şehirler Programı’na seçilerek Romanya’nın başkenti Bükreş ile eşleştirildi. Bu iş birliği, her iki şehrin de iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir şehircilik alanında önemli adımlar atmasına katkı sağlayacak.

İklim değişikliğiyle mücadele konusunda kararlılıkla ilerleyen ve başarılı çalışmalar ortaya koyan Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmaların sonuçlarını almaya başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Avrupa’nın sürdürülebilir şehirler ağı olan NetZeroCities İkiz Şehirler Programı’nda 18 ay sürecek programda yer alacak.

Antalya ile Bükreş eşleşti

Romanya’nın başkenti Bükreş ile eşleşen Antalya, 18 aylık bu program süresince bilgi ve deneyim paylaşımı yaparak iklim eylemlerinde birlikte hareket edecek. Bu süreçte her iki şehir, yerel yönetimlerinin liderliğinde yenilikçi şehircilik çözümleri geliştirerek sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmayı amaçlayacak.

Yenilikçi çözümler kazandıracak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Antalya, iklim değişikliğiyle mücadelede kararlılıkla ilerleyen bir şehir. Bükreş ile başlattığımız bu ortaklık sayesinde, yenilikçi çözümleri şehrimize kazandırarak sürdürülebilir bir gelecek için önemli adımlar atacağız. Bu tür uluslararası iş birlikleri, kentimizin iklim nötrlüğü hedefine ulaşmasında büyük rol oynayacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak iklim değişikliği ile mücadele konusunda üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.