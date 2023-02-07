Depremzedeler için tüm şartlarını seferber eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hatay’da 400 kişilik çadır kent kurdu. Çadır kentin ışıklandırmasını da yapan Büyükşehir Belediyesi, Mobil Aşevi ile sıcak yemek ve çay ikramında bulunuyor.

Depremzedeler için tüm şartlarını seferber eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hatay’da 400 kişilik çadır kent kurdu. Çadır kentin ışıklandırmasını da yapan Büyükşehir Belediyesi, Mobil Aşevi ile sıcak yemek ve çay ikramında bulunuyor.

Hatay’da depremden etkilenen vatandaşların yanında yer alarak çalışmalarını aralıksız sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, arama kurtarma çalışmalarına destek verirken gıda malzemesi yüklü tırlarını da bölgeye gönderdi. Soğuk kış şartlarında en önemli ihtiyaçlardan biri olan barınma sorununa destek olan Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çadır kent depremzedelerin bir nebze de olsa yüzünü güldürdü.

"Çadır kent ışıklandırıldı"

Hatay Uğur Mumcu Meydanı’nda 400 kişilik çadır kent kuran Antalya Büyükşehir Belediyesi çadır kent ve çevresini ışıklandırdı. Uğur Mumcu Meydanı’nda konuşlanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mobil Aşevi de depremzedelere sıcak yemek ve çay ikramında bulunuyor.

"İhtiyaçlar karşılanıyor"

Çadır kente yerleştirilen vatandaşlar soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirterek Antalya Büyükşehir Belediyesi sayesinde sığınacak ve karınlarını doyuracak imkana kavuştuklarını söyledi. Aşevi önünde uzun kuyruklar oluşurken canla başla çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.