Cumhuriyet’in 100. yılında, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği ev sahipliğinde “100. Yıl G3 Girişimcilik Zirvesi” düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, her yönüyle girişimcileri ve girişimci adaylarını destekleyen ve ulaşılabilir bir girişimcilik merkezi açacaklarının müjdesini verdi.

Girişimcilik zirvesinin açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi olarak inovasyonun, yeni teknolojilerin, girişim eko sisteminin ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını söyledi. Başkan Böcek, “Antalya’mız, girişimciliğin de başkenti olmaya hazırdır. Biz de Antalya’dan çıkacak Türk girişimlerine her türlü desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Göreve geldiğim günden bu yana Antalya için, tarımsal alandaki girişimlerden, şehrin geleceğine ışık tutacak dijital girişimlere kadar birçok alanda hem destekçi hem de öncü olmak için arkadaşlarımızla yoğun çaba harcadık. Bundan sonra da Antalya’mızın dünya girişim ekosisteminde pay sahibi olan bir şehir olabilmesi için aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Girişimcilere müjde

Konuşmasında girişimcilere ve girişimci adaylarına bir de müjde veren Başkan Böcek, şunları söyledi:

“Çok yakında Antalya’da; bu alanda çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapan, her yönüyle girişimcileri ve girişimci adaylarını destekleyen ve ulaşılabilir bir girişimcilik merkezi açıyoruz. HUB-Antalya girişimcilik merkezi şimdiden Antalya’mıza ve ülkemize hayırlı olsun. Günümüzde belediyeler sadece bilinen belediyecilik hizmetleriyle yetinmemelidir. Tüm dünyada kentler arasındaki rekabet artık teknoloji ve inovasyonla belirleniyor. Bu alana yatırım yapan kentler her zaman daha çok öne çıkıyor. Bildiğiniz gibi tüm dünyada yükselen bir değer olan dijital göçebeler için Cumhuriyet’in yüzü Antalya’mızı cazibe merkezi haline getirmeliyiz.”

“Çözüm olmaya hazırız”

Başkan Muhittin Böcek, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman birlikte çalışmaya, çözüm ortağı olmaya hazırız. Buradan tüm kurumlara, girişimcilere ve girişimci adaylarına sesleniyorum. Gelin akıllı şehir vizyonuna hep birlikte katkıda bulunalım. Bu şehri girişimlerinizle sürdürülebilir kılalım. Gelin dünyamız için iklim değişikliğin etkilerini en aza indirelim. Cumhuriyet’in yüzü Antalya’mız için, ülkemiz için bir olalım.”

“İş dünyası ile girişimcileri bir araya getiriyoruz”

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Akın Akıncı, girişimcilik zirvesinin Antalya’da olmasının önemine değinerek, “Ülke ekonomisine katma değeri katacak ana unsurlardan biri katma değerdir. Antalya, Burdur ve Isparta bölgesinde girişimcilik alanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üniversite öğrencilerimize 2015 yılından itibaren girişimciliği desteklemek anlamında yarışmalar düzenliyoruz. İş dünyası ile öğrencileri bir araya getiriyoruz” dedi.

“E-ticarette yer alalım”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dijital bir devrim ile karşı karşıya olduklarını belirterek, “İnternet ile her ülkeye mal satmak mümkün. E-ticaret ile dünyanın her köşesine ulaşabiliriz. Bu fırsatı iyi değerlendirmek gerekiyor. Milyonlarca potansiyel müşteri eliminiz altındadır. Bu yılın ilk 6 ayında e-ticaret hacmi yüzde 110 artarak, 653 milyar TL’lik e-ticaret hacmi gerçekleşti. Girişimcilik yolunda müthiş bir fırsat var. Girişimcilik sadece yurt içi ile de sınırlı değil. Bu alanda kat edecek çok büyük bir yol var. KOBİ’lerin yüzde 25’i e-ticarete dahil oluyor ve yüzde 4’ü ihracat yapabiliyor” dedi.

“Devir icat devri”

Dünyanın en değerli arazisi olarak cep telefonunu gösteren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ne iş yaparsanız yapın internet dünyasında yer almaya çalışın. Burada yer almazsanız girişimcilikte yer yok. Devir icat çıkarma devridir. Bunu yapanlar kazanacaklar. Yeni fikir ve teknolojiyi bulanlar öne çıkıyor. Zengin olmanın yolu girişimcilikten geçer. Dünyanın en büyük şirketleri teknolojiden çıkmaktadır. Bir bilgisayar, iyi fikirle, kendi işimizi kurmakla mümkün” diye konuştu.

“Girişimci olmanın 5 yolu”

Girişimci gençlere “cesur olun korkmayın” diye seslenen Rifat Hisarcıklıoğlu, şu tavsiyelerde bulundu: “Başarılı girişimciliğin 5 ana unsuru vardır. Hayal kurun, hayal kurmaktan korkmayın. Hayallerden bir kısmını hedef haline getirin. Çok çalışmasınız, fedakarlık edeceksiniz. İyi bir takım kurun ve ortaklık kültürünü benimseyin. Cesur olun ve başarısızlıktan korkmayın.”