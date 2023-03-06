Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziantep’te kurduğu koordinasyon merkezinde çalışmalar tüm hızıyla sürerken, depremzede çiftçiler için de harekete geçildi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, şube müdürleri ile birlikte depremden yoğun şekilde etkilenen köylerde incelemelerde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziantep’te kurduğu koordinasyon merkezinde çalışmalar tüm hızıyla sürerken, depremzede çiftçiler için de harekete geçildi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, şube müdürleri ile birlikte depremden yoğun şekilde etkilenen köylerde incelemelerde bulundu.

Başkan Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma ilkesi doğrultusunda Antalya’daki çiftçilerin yanında yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gaziantepli depremzede çiftçileri de yalnız bırakmadı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürü Saadet Tuğrul Ay, Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun ile Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürü Naci Şentürk köylerde hayvan sağlığı, veterinerlik hizmetleri, bitkisel üretim ve tarımsal sulama alanında yapılabilecek çalışmalar için ön inceleme yaptı.

Köylerde inceleme yapıldı

Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla Gaziantep’te depremden yoğun zarar gören 15 köyde inceleme yaptıklarını söyleyen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel bölgede hayvancılığın yoğun yapıldığını bunun yanı sıra baklagil ve buğdaygillerin yetiştirildiğini söyledi. Özel, durumu daha kötü olan, maddi açıdan sıkıntı yaşayan köyleri tespit ettiklerini belirterek, “Önleyici veterinerlik hizmetiyle ilgili zaten Antalya’da çok iyi bir ekibimiz var o ekibimizi buraya yönlendirmeyi planlıyoruz. Hayvanların tam meralama zamanı, aşılamalarıyla ilgili eksiklikler gördük. İlçe tarım müdürlükleriyle ortaklaşa bu aşılamanın hızlıca yapılmasıyla ilgili arkadaşlarımızı görevlendireceğiz. Yem desteğiyle ilgili çalışma yapacağız ve yine yem bitkisi tohumuyla ilgili desteklerimiz olacak” dedi.

Önleyici veterinerlik hizmetleri verilecek

Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, küçük ve büyükbaş hayvancılık yapılan köylerde ahırların yıkıldığını belirterek, “Veteriner hekimlerden oluşan bir ekiple sahaya geleceğiz. Köylümüze veteriner hekimlik anlamında önleyici hizmetler, iç-dış parazit mücadelesinde nasıl destek olabiliriz bu konuda yardımcı olacağız. Ekip halinde sahaya geleceğiz. Çok büyük bir afet. Büyük bir yıkım var ama elimizden gelen bütün desteği yapacağız” dedi.

Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürü Saadet Tuğrul Ay ise binalardaki yıkımın aksine mahsul olarak büyük bir zarar oluşmadığını ancak bundan sonraki aşamalarında sıkıntı yaşanabileceğini öngördüklerini belirtti. Ay, “Bölgedeki çiftçiler silajlık mısır, soğan, sarımsak, fıstık ve pancar gibi ürünleri yetiştirdiğini, bunlar için hazırlıklarında sıkıntı çekebileceklerini söylediler. Biz de bu anlamda desteğimizi hazırlamak, ön çalışma yapmak için buradayız. Gerekli olan destekleri tespit ederek bölgeye en kısa sürede gelip gerekli desteklerde bulunacağız” diye konuştu.

Tarımsal sulama problemleri çözülecek

Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürü Naci Şentürk ise ovadaki köyleri ve kırsal kesimdeki köyleri incelediklerini ifade etti. Şentürk, çiftçilerin depolarında bulunan sulama ekipmanlarını depremde önemli ölçüde kayıp ettiğini belirterek, bu kayıpları bir nebze de olsa giderebilmek adına gerekli alet, ekipman, boru, malzeme desteği yapmak üzere çalışmaları yaptıklarını, önümüzdeki hafta bölgedeki çiftçilere malzeme yardımı yapmayı planladıklarını açıkladı.