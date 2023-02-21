Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde görevli inşaat mühendisleri ve inşaat teknikerlerinden oluşan 4 ekip, Osmaniye’de depremden etkilenen binalarda hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde görevli inşaat mühendisleri ve inşaat teknikerlerinden oluşan 4 ekip, Osmaniye’de depremden etkilenen binalarda hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri olan Osmaniye’de enkaz kaldırma çalışmaları sürerken bir yandan da hasarlı binaların tespitine devam ediliyor.

‘Sosyal Market-Butik’ hizmetinden bin 902 afetzede ücretsiz yararlandı ‘Sosyal Market-Butik’ hizmetinden bin 902 afetzede ücretsiz yararlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde görevli inşaat mühendisi ve inşaat teknikerlerinden oluşan ekipler de çalışmalarda aktif görev alıyor.

4 günde 523 binada çalışma yapıldı

Bir inşat mühendisi ve bir inşaat teknikerinden oluşan toplam 8 kişilik 4 ekip, AFAD Başkanlığı koordinesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen çalışmalarda görev alıyor. Osmaniye merkez ve ilçelerinde saha çalışmalarını sürdüren ekipler 4 günde 523 binada hasar tespit çalışması yaptı.

Depremden hasar gören binaların az, orta ve ağır hasarlı olup olmadıklarına dair tespitleri yapan ekiplerce binalara yapı tespit belgesi yapıştırılıyor.