Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu ilçesi Çalkaya bölgesi kentsel dönüşüm ve gelişim alanında yeni yollar açmaya devam ediyor. Bölgede şu ana kadar 60 kilometrelik yol çalışması yapıldı.

Başkan Muhittin Böcek’in “Planlı, kurallı, kimlikli kent” hedefiyle çalışmalarına devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu ilçesinde Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’na yollar kazandırıyor. Bölgede ruhsat müracaatları ve inşai faaliyetlerin artmaya başlamasıyla harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Özenli ve hızlı çalışma

Uzun zamandır bölgede yeni yol güzergahları açmak için çalışma yaptıklarını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin, “Başkanımız Muhitin Böcek’in göreve başlamasının hemen akabinde burada yeni yollar açmak için startımızı verdik. İlk andan itibaren iş makinelerimizi, ekiplerimizi buraya yönlendirerek uzun zamandan beri burada yol açma çalışmaları yapıyoruz. Burada ciddi bir nüfus olması bekleniyor. Ruhsat müracaatları çok fazla. Bazı biten binalar var, iskan edilenler var. Bu işin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Gereken özeni göstererek hızlı bir şekilde işimizi yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Alt yapı sonrası asfalt

Bölgede yürütülen çalışmaları anlatan Temuçin, “Burada çok ciddi bir ruhsat müracaatı ve çok ciddi inşaat faaliyetleri var. Biz de onlara üst yapı (asfalt-kaldırım) hizmeti götürebilmek adına buradaki nebati toprağı sıyırarak, yer yer kırım yaparak burada yolları açıyoruz ve terasman kotuna getiriyoruz. Alt yapı kurumlarının yatırımlarını, çalışmalarını yapabilmesi için hazır hale getiriyoruz” diye konuştu. Yürütülen çalışmaların yalnızca Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin inisiyatifinde ve kontrolünde ilerlemediğini belirten Temuçin, elektrik, doğalgaz, internet, kanalizasyon, yağmur ve içme suyu gibi alt yapı çalışmalarının da tamamlanmasının ardından asfaltlama yapılacağını söyledi.

60 kilometre yeni yol çalışması yapıldı

Çalkaya bölgesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda yaklaşık 200 kilometrelik bir yol ağı olduğunu ifade eden Serkan Temuçin, “Bugüne kadar asfalt serilmeye hazır hale getirdiğimiz 60 kilometre yol çalışması bulunmaktadır ve çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Ekiplerimiz ve iş makinelerimiz sürekli burada çalışıyor. Bize müracaatlar geldikçe teknik ekibimiz yerinde değerlendirerek yol açma çalışmalarına devam ediyoruz” diye konuştu.