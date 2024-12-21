Antalya Büyükşehir Belediyesi, Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı üzerine tüm birimleri ile teyakkuza geçti. ASAT ve itfaiye başta olmak üzere Çevre Koruma, Park ve Bahçeler, Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı 545 personel, ve 336 araç ve iş makinesi yaşanabilecek olumsuzluklara müdahale etmek üzere teyakkuzda bekliyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan Antalya ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiği uyarısı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti.

Vatandaşın mağdur olmaması için tüm hazırlıkları yapan Büyükşehir Belediyesi

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Park ve Bahçeler Dairesi, Fen İşleri Dairesi ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlıklarına bağlı 212 personel ve 78 araç hazır bekliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da 220 personel, 166 araç, 3 bot, 133 motopomp ve 52 dalgıç pompa ile teyakkuzda.

ASAT ekipleri görev başında

ASAT Genel Müdürlüğü de 113 personel, 92 araç ve iş makinesi ile olumsuzluklara karşı harekete geçti. ASAT ekipleri, Çallı Alt Geçidi başta olmak üzere birçok noktada mazgalları temizleyerek bir su baskını yaşanmasına karşı önlem aldı. ASAT ekipleri Kaş Kınık Pazar yerinde yağmurun ardından yaşanan tıkanıklığı da gidererek suyu boşalttı.