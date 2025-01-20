Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 2023’teki açılışından bu yana 10 bin 523 kedi, 18 bin 459 köpek tedavi gördü.

4 Nisan 2023 Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde hizmet vermeye başlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, geniş barınak ve yaşam alanları, yerden ısıtmalı ve soğutma sistemiyle Türkiye’nin en modern bakımevi olarak dikkat çekiyor. Tesiste bugüne kadar 10 bin 523 kedi, 18 bin 459 köpeğin tedavisi gerçekleştirildi.

643 başarılı cerrahi operasyon yapıldı

Ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, hasta reviri, acil müdahale gibi bölümlere sahip olan merkezde ortopedi operasyonları da yapılıyor. Açıldığından bugüne kadar merkezde 365’i kedi ve 278’i köpek olmak üzere toplamda 643 sahipsiz sokak hayvanına başarılı cerrahi operasyon gerçekleştirilirken, 8 bin 310 sahipsiz sokak hayvanına kuduz aşısı yapıldı, 28 bin 34 hayvana da iç-dış parazit ilaçlama uygulandı.

5 bin 923 sokak hayvanı kısırlaştırıldı

Merkezde sokak hayvanlarının popülasyonunu kontrol altına almak adına kısırlaştırma çalışmalarına da devam ediliyor. Merkez açıldığından bu yana kadar 3 bin 471 kedi ve 2 bin 452 köpeğe kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirildi. Bugüne kadar merkezde 5 bin 923 sokak hayvanı kısırlaştırılırken, sokak hayvanlarının kontrollü bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri de sağlanıyor.

8 bin 310 hayvana kuduz aşısı yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının sağlığını korumak ve halk sağlığını güvence altına almak için de çalışmalar yapıyor. Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, şimdiye kadar toplam 8 bin 310 kuduz aşısı uygulandı. Kuduz aşısı yapılan hayvanlar arasında 4 bin 96 kedi ve 4 bin 214 köpek bulunuyor. Bu kapsamlı aşılama çalışmasında, hem sahipsiz hayvanların yaşam kalitesinin arttırılması hem de zoonotik hastalıkların yayılmasının önlenmesi hedefleniyor.

1094 can dost sahiplendirildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi sahiplendirme çalışmalarıyla sokak hayvanlarına umut olmaya da devam ediyor. Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde şimdiye kadar 266 kedi ve 828 köpek sahiplendirildi.