Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı’nda depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu. Belediyenin deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar hakkında meclisi bilgilendiren Başkan Muhittin Böcek, "Birlik ve beraberlik içinde yaraları hep birlikte saracağız. El ele vererek bu acıların da üstesinden geleceğiz” dedi. Başkan Böcek, geçen yıl başlattıkları Deprem Master Planı çalışmalarını 19 ilçeyi içerecek şekilde gerçekleştireceklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı’nda depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu. Belediyenin deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar hakkında meclisi bilgilendiren Başkan Muhittin Böcek, "Birlik ve beraberlik içinde yaraları hep birlikte saracağız. El ele vererek bu acıların da üstesinden geleceğiz” dedi. Başkan Böcek, geçen yıl başlattıkları Deprem Master Planı çalışmalarını 19 ilçeyi içerecek şekilde gerçekleştireceklerini söyledi.

Şubat Ayı Olağan Toplantısı’nı gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, toplantıya depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunarak başladı. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Başkan Böcek, yaralılara da acil şifalar diledi. İki kez deprem bölgesine giden ve çalışmaları yerinde gören Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesinin tüm ekipleriyle depremin ilk gününden itibaren bölgede olduğunu belirterek, yapılan çalışmalar hakkında meclisi bilgilendirdi.

401 personel, 175 araç bölgede

Antalya Büyükşehir ekiplerinin depremden etkilenen Hatay ve diğer illerde yaraları sarmak için canla başla çalıştığını belirten Başkan Muhittin Böcek, şöyle konuştu:

"401 uzman personel, itfaiye, ambulans, iş makinesinden oluşan 175 araç, 27 jeneratör, 127 tır, 95 gönüllü yardım aracıyla deprem bölgesinde çalışmalara destek verdik. Hem arama kurtarma çalışmalarına destek verdik hem de gıda, kıyafet ve malzeme desteği sağladık. 600 kişilik çadır kentimizi Hatay’da kurduk, şimdi de 600 kişilik çadırlarımızı Maraş’a kuruyoruz."

Depremzede vatandaşa sıcak yemek

Bölgede depremzede vatandaşlara sıcak yemek ulaştırmak konusunda da önemli çalışmalar yapıldığını söyleyen Başkan Böcek, şu bilgileri verdi:

"Bir mobil olmakla beraber birisi Malatya’da birisi Hatay’da 2 sabit aşevimiz var. Maraş’ta da hayırsever bir vatandaşımızın aşevine yardımcı oluyoruz. Hatay’da dün itibarıyla günde 5 bin ekmek üretiyoruz. 25 iş makinesi, cenaze aracımız ve din görevlilerimizle beraber oradayız. İtfaiyemiz 77 personel 172’nci saatte Cengiz Polat isimli vatandaşımızla beraber 79 kişiyi kurtarmış ve cansiperane çalışmıştır. Çalışmalarda katkı koyan herkese çok teşekkür ediyoruz."

4 bin 882 depremzedeye yardım edildi

ASAT’ın da deprem bölgesinde önemli çalışmalara imza attığını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, 1 araç ve 88 personel ile içme suyu arızlarının giderilerek Hatay’da şebekeye temiz su sağlanması noktasında çalışma yapıldığını söyledi. ASAT’ın akustik dinleme cihazıyla arama çalışmalarına da önemli bir destek verdiğini söyleyen Başkan Böcek, "Sağlık destek tırı ve 20 personelimiz ile beraber Hatay’da sağlık hizmeti veriyoruz. Ayrıca Cam Piramit Afet Yardım Merkezi ve ilçelerimizde ATASEM’lerde yardım toplama ve dağıtımlarımız devam ediyor. Antalya’da 7 bin 80 gönüllümüz, 771 personelimiz, 4 bin 882 depremzede ailemize yardımda bulunmuşlardır" ifadelerini kullandı.

"Depremzedelerimizin yanındayız"

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Hatay’ın yanı sıra diğer illere de yardım etmek için canla başla çalıştıklarını anlatan Başkan Böcek, "Her yerde her alanda çare olmaya çalışıyoruz. Bu yardımlar sadece Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak değil, partiler üstü, diğer belediye başkanlarımız, AFAD, kurum ve kuruluşların yardımlaşmasıyla yapılıyor. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Antalya’mıza deprem bölgesinden 62 bin vatandaşımız geldi. Gerek ulaşımlarıyla ilgili gerek ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili hizmetler veriyoruz. Gece gündüz demeden çalışan gönüllülerimize de teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde yaraları hep birlikte saracağız. Bazı tedbirsizlikler var, onların da tedbirlerini alacağız. Vatandaşlarımızın hep yanında olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Deprem Master Planı

"Her depremden bir ders alıyoruz" diyen Başkan Muhittin Böcek, vatandaşın can ve mal güvenliği için Deprem Master Planı’nın önemine dikkat çekti. Başkan Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 2022 yılı Mayıs ayında Deprem Master Planı çalışmalarına başladıklarını hatırlattı. Deprem Master Planı Çalıştayı da gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Böcek, "Türkiye’de 2000 yılında İstanbul’da, 2002 yılında İzmir’de yapılan Deprem Master Planı’nı üçüncü il olarak tamamlamayı düşünüyoruz. Bunu çok önemsiyorum. Yerel yöneticiler olarak günü kurtarmadan 50 yıllık önümüzü görmemiz lazım. O anlamda çalışmalarımızı gerçekleştirmek durumundayız. Deprem Master Planı’nı Antalya’nın 19 ilçesini içerecek şekilde gerçekleştireceğiz. 19 ilçemizin imar müdürleri, tüm mühendislerimiz ve meslek odalarımızla birlikte çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Kısa sürede tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

Grup başkanlarından mesaj

Meclis grup başkanları da grupları adına söz alarak, depremde hayatını kaybedenlere rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi. Deprem Master Planı’nın bir an önce hayata geçirilmesi konusunda destek verileceğini belirten grup başkanvekilleri, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın vefatı için başsağlığı diledi.