‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ve Acil Yardım Hattı Çalıştayı’nda konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Genel sekreter ve daire başkanlarımızdan oluşan görev sorumluluğu ve liyakate sahip 33 kadın yöneticimiz ve belediyemizin her bölümünde iyi niteliklere sahip 2 bin 602 kadın çalışanımız ile kentimize kadın-erkek ayrımı yapmadan hizmet ediyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle, ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ve Acil Yardım Hattı Çalıştayı’ Konyaaltı ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Çalıştayda, federasyon ve belediyeler arasında ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’ protokolü imzalandı.

"Yerel eşitlik eylem planı"

Başkan Böcek, kadınların sosyal hayattaki varlığını arttırmak, kadına şiddet ve kadın cinayetleri toplumu derinden yaralayan ve toplumda iz bırakan olayların önlenmesi noktasında ilgili tüm paydaşlar ile ortak akılla hareket ederek çözümler üretmeye çalıştıklarını belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılında Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile kadına yönelik şiddetle mücadeleyi hedefleyen ‘Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Protokol’ünü imzalayan ilk belediye olduklarını hatırlatan Başkan Böcek, belediyenin, kadınların sosyal alandaki varlığının arttırılması ve kadın - erkek eşitliğinin desteklenmesi amacıyla hazırladığı yerel eşitlik eylem planını 8 Mart 2023 Dünya Kadınlar Günü’ne kadar bitireceklerini bildirdi.

"2 bin 602 kadın çalışanımız var"

Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünü kısa süre sonra açılacağını müjdeleyen Başkan Böcek, “Genel sekreter ve daire başkanlarımızdan oluşan görev sorumluluğu ve liyakate sahip 33 kadın yöneticimiz ve belediyemizin her bölümünde iyi niteliklere sahip 2 bin 602 kadın çalışanımız ile kentimize kadın - erkek ayrımı yapmadan hizmet ediyoruz. İtfaiyede, zabıtada, güvenlikte, otobüs şoförlüğünde, şube müdürlüğünde, daire başkanlığında, genel sekreterlikte, iştiraklerimizin yönetim kurulu başkanlıklarında kısacası her kademede ve her alanda kadınlarımız vardır ve var olacaktır. Kadın çalışanlarımızın daha geniş alanlarda çalışması ve iş hayatlarında herhangi bir baskıya veya eşitsizliğe maruz kalmamaları için gereken ne ise yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

"Şiddetin çeşitleri"

Şiddetin sadece fiziksel olmadığını, bağırmak, korkutmak, küfür etmek, küçük düşürmenin de psikolojik şiddet olduğuna vurgu yapan Başkan Muhittin Böcek, “Kadına uygulanan şiddet, karşısındakinin güçlü veya haklı olduğunu göstermez. Tam aksine şiddet uygulayanın ne kadar zayıf ve ne kadar aciz olduğunun göstergesidir. Biz sadece kadına yönelik şiddete değil, çocuklara, hayvanlara, güçsüzlere uygulanan şiddete, kısacası şiddetin her türlüsüne karşıyız. Biz şiddeti, baskıyı, kini, nefreti, öfkeyi, ötekileştirmeyi, cinsiyet ayrımcılığını, din, dil, irk ayrımcılığını ret ediyoruz. Çalıştayın başarılı geçmesini diliyorum. çalıştayımız; yerelde kadınların talepleri, yaşadıkları sorunlar dikkate alınarak yerel yönetimlerimiz ve paydaşlarımızla ortak akılla ele alınacaktır. eşitlik politikaları için atılacak daha güçlü adımlara vesile olmasını içtenlikle temenni ediyorum” açıklamalarında bulundu.

"Somut adımlar atılmalı"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yaptıkları çalışmaların bir kadının hayatına bile dokunmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Kadına yönelik şiddeti engellenmesi amacıyla eşitliğin yerelden başlayacağına dikkati çeken Hürriyet, “Ulusal politikalar çözüm üretmiyorsa, biz yerel yöneticiler olarak yerelden çözüm önerileri sunabiliriz. Bir şeyi hep konuşuyoruz ama artık somut adımlar atmamız gerekir. Somut çözüm uygulamaları geliştirmeliyiz. Kadınları önleyici koruyucu politikalarda şiddete maruz kalmamalarını sağmamak biz yerel yöneticilerin sorumluluğudur. Bunu da daha fazla dayanışmayla, mücadeleyle birlikte sağlayabiliriz. Geçen yıl İzmit’te bu çalıştayın ilkini gerçekleştirdik. ‘Mış’ gibi değil kadının hayatına dokunan projeleri hayata geçirmeliyiz. Konuşmaktan çok uygulamaya geçmeliyiz. Birlikte daha güçlü olabiliriz” dedi.

"Katılımcılar"

Çalıştayın açılışına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan ile yaklaşık 38 belediye başkanı, başkan yardımcıları, daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

Konuşmaların sonunda Güllü tarafından Başkan Böcek’e plaket takdim edildi.