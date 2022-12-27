Antalya Bilim Merkezi’nde biyoloji atölyesine katılan öğrenciler, inceledikleri insan, hayvan ve bitki dokularını fotoğraflayarak bu anı ölümsüzleştiriyor.

Antalya Bilim Merkezi’nde biyoloji atölyesine katılan öğrenciler, inceledikleri insan, hayvan ve bitki dokularını fotoğraflayarak bu anı ölümsüzleştiriyor.

Kepez Belediyesi’nin eğitime en büyük katkısı olan Antalya Bilim Merkezi atölyelerine katılan öğrenciler, unutamayacakları deneyimler yaşıyor. Merkezdeki 7 atölyeden biri olan biyoloji, en fazla rağbet gören bölümlerden biri oldu. Mikroskopta inceledikleri insan, hayvan ve bitki dokularını fotoğraflayarak bu anı ölümsüzleştiren çocuklar, heyecan dolu geçirdikleri 1,5 saati ailelerine ve arkadaşlarına da göstermek için mobil telefonlarının fotoğraf özelliğini kullanabiliyor.

"Mikroskop kullanıyorlar"

Önce dokular hakkında teorik bilgi sunan biyoloji öğretmeni Berçem Ergen, çeşitli tür dokuların arasındaki farkları görebilmeleri için mikroskop kullanmayı öğretiyor. Yaklaşık 40 tane olan Preparattaki bal arısı ağız yapısı, bitki kökü ve omurilik kesiti örneklerini incelemeleri için dağıtan Ergen, “Biyoloji atölyesinde böcek, bitki ve hayvan dokusu incelenerek bu dokular arasındaki fark ayırt edilmesini istiyoruz. Bir akciğer hücresi çok daha net, bir bitki kökü de çok daha yakından incelenebilmektedir. Katılımcılar mikroskop kullanmayı öğrendikten sonra, bitki ve hayvan dokularına bakarak dokular arasındaki farklılıkları inceliyor” dedi.