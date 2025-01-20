Antalya Bilim Merkezi, 7-14 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği hafta sonu atölye çalışmaları ve bilim şovlarıyla katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı. Matematik, ahşap tasarım, astronomi, fen bilimleri, robotik kodlama ve STEM atölyelerinde bir araya gelen çocuklar, hem eğlenerek öğrendi hem de bilimsel düşünme becerilerini geliştirdi.

Kepez Belediyesi çatısı altında hizmet veren Antalya Bilim Merkezi, hafta sonu bilim etkinlikleriyle dolu atölye çalışmaları düzenledi. Merkez, atölye çalışmalarını da bilim şov ile taçlandırdı. Antalya Bilim Merkezi’nin, 7-14 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği atölye çalışmaları ve bilim şov katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Hafta sonu etkinliklerinde çocuklar Takım Yıldızları, Ay’ın Evreleri, Ahşap Roket, Ahşap Uçak, Sonsuz Çiçek, Labirent Bulmaca, Diş Macunu Yapımı, Parfüm Yapımı gibi atölye çalışmalarına katıldı. Ayrıca, Robotik Python ile hayal et, kodla, oyna ve kendi uygulamalarını yap etkinliği büyük ilgi gördü.

Bilim şov

Matematik, ahşap tasarım, astronomi, fen bilimleri, robotik kodlama ve STEM atölye çalışmaları etkileyici Bilim Şov ile taçlandırıldı. “Müzede Bilim Günü” etkinliği kapsamında, Anadolu Oyuncak Müzesi bahçesinde keyifli bir bilim şov düzenlendi. Önce uzay temalı tişörtler boyandı, ardından sıvı azot, kuru buz ve farklı kimyasal maddelerle yapılan deneyler, hem çocuklar hem de aileleri için büyüleyici bir atmosfer oluşturdu.

Sıvı azotla yapay bulut deneyi: -196 dereceye sahip sıvı azotun basınç oluşturma etkisinden yararlanılarak yapay bir bulut oluşturuldu ve patlama deneyleriyle bilimsel süreçler gözler önüne serildi.

Kuru buz deneyleri: -78.5 derece olan kuru buzun sıcak bir yüzeyle teması sonucu buhar tabakası oluşumu katılımcılara gösterildi. Ayrıca, buharın özel bir düzenekle halkalar halinde fırlaması izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

El yakma deneyi: Özel bir karışımla gerçekleştirilen kısa süreli el yakma deneyi, bilimin eğlenceli ve şaşırtıcı yanını çocuklara deneyimleme imkânı sundu.

Fildişi macunu deneyi: Hidrojen peroksit ve potasyum iyodürün kimyasal tepkimelerinden oluşan Fildişi macunu deneyi, büyük bir hayranlık uyandırdı.