Kepez Belediyesi’nin bu yıl 2’ncisini düzenleyeceği Antalya Bilim Festivali (BİLİMFEST), 30 Mart-2 Nisan tarihleri arasında bilim meraklılarına kapılarını açıyor.

Kepez Belediyesi’nin bu yıl 2’ncisini düzenleyeceği Antalya Bilim Festivali (BİLİMFEST), 30 Mart-2 Nisan tarihleri arasında bilim meraklılarına kapılarını açıyor.

Bilim ve teknolojinin buluştuğu 2. Antalya Bilim Festivali, açılış için gün sayıyor. Kepez Belediyesi’nin Antalya’ya kazandırdığı Bilim Merkezi’nin açılışıyla ilkini düzenlediği BilimFest, bu yıl 30 Mart-2 Nisan tarihlerinde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Antalya Bilim Festivalinde yerli ve milli teknoloji üreten kurumlar yer alacak. İçişleri Bakanlığı’nın da katılacağı Bilimfest, Türkiye’nin teknoloji devlerini 4 gün boyunca Antalya Dokumapark’ta buluşturacak. Antalya Bilim Festivali’nde söyleşiler, sergiler, görsel şovlar ve farklı alanlarda çok sayıda atölye çalışmaları da yapılacak. Bilimi sevdirmek, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında yaptığı güzel çalışmaları duyurmak ve anlatmak amacıyla düzenlenen Bilimfest, geçtiğimiz yıl 425 bin ziyaretçi ağırladı.