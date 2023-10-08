Bu yıl 8. Geleneksel ‘Aksu Belediyesi Geleneksel Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil oldu.

Antalya’nın Aksu ilçesinde Aksu Belediyesi tarafından bu yıl 8.’si düzenlenen Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Mehmet Yeşil Yeşil şampiyonluğu elde etti. Yarı finalde rakiplerini yenen Yeşil Yeşil ile Cengizhan Şimşek, finale yükseldi. Oldukça zorlu geçen finalde ise Şimşek’i yenen Yeşil başpehlivanlık kemerini kazandı. Güreş ağalığını ise Şahin Kırbıyık aldı.

Aksu Belediye Başkan Halil Şahin, Ata sporu temsilcilerini ilçelerinde misafir etmekten büyük onur duyduklarını söyledi. Güreşlere katılan tüm pehlivanlara ve izlemeye gelen sporseverlere teşekkür eden Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, şunları söyledi: “Ata sporumuz yağlı güreşlere sahip çıkmanın ve gelecek nesillere sevdirmenin onuru ve gururu içerisindeyiz. Sünnet şölenimiz ve konserlerimizle başlayan etkinliğimiz, yağlı güreşlerimizle son buldu. İnşallah sene daha iyisini yapmayı Rabbim bizlere nasip eder.”

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin himayelerinde gerçekleşen güreşlere AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Ethem Taş, Kemal Çelik, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı.