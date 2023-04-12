Antalya Adliyesi’nde çalışan yargı mensupları, adalet personeli ile eş ve çocukları iftar programında bir araya geldi.

Antalya Adliyesi’nde düzenlenen iftar programına, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Can, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, Cumhuriyet Başsavcı vekilleri, ağır ceza mahkemesi başkanları, ticaret mahkemesi başkanları, hakim ve savcılar, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz ve annesi Saadet Kiraz, adalet personelimiz ile eş ve çocukları katıldı.

Programda konuşan Zafer Koç, tüm yargı teşkilatı mensupları ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Yalnızca Ramazan’da ya da belirli günlerde değil, her fırsatta birbirlerine destek olmayı çok önemli gördüklerini vurgulayan Koç, vatandaşlara adalet hizmetini aksatmadan sunmaya vesile olan tüm adliye çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Koç, “Bugün aramızda, kendilerini ağırlamaktan mutluluk ve onur duyduğumuz Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ın ailesi bulunuyor. İftar programımızı onurlandıran aziz şehidimizin kıymetli ailesine ayrıca teşekkür ediyorum. İftar programının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, herkesin yaklaşan Ramazan Bayramını tebrik ediyorum” dedi. Program iftar yemeği ve edilen duaların ardından sona erdi.