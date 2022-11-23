Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands’ı ağırlayan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Antalya en iyi turizm sezonlarından birini yaşıyor. 500 bine yakın Hollandalı misafirimizi ağırladık ve ağırlamaya da devam edeceğiz. Bu yıl şehrimizi Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya’nın ardından Hollandalı turistler beşinci sırada ziyaret ederek, yarım milyona yaklaştı" dedi.

Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands’ı ağırlayan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Antalya en iyi turizm sezonlarından birini yaşıyor. 500 bine yakın Hollandalı misafirimizi ağırladık ve ağırlamaya da devam edeceğiz. Bu yıl şehrimizi Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya’nın ardından Hollandalı turistler beşinci sırada ziyaret ederek, yarım milyona yaklaştı" dedi.

Vali Ersin Yazıcı, Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ziyarette Vali Yazıcı ve Büyükelçi Wijnands, Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Büyükelçi Wijnands, turizm ve tarım başta olmak üzere her konuda ilişkileri daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Vali Yazıcı, Düzce’de yaşanan deprem için geçmiş olsun dileklerini ileten Büyükelçisi Wijnands’a 1999 yılında yaşanan büyük Düzce depreminde Hollandalı gönüllü kurtarma ekiplerinin Düzceli vatandaşlar tarafından hala iyilikle yad edildiğini söyledi.

"Hollandalılar Antalya’yı çok seviyor"

Antalya’ya ikinci kez geldiğini belirten Büyükelçi Wijnands, “Antalya’ya gelmek her zaman güzel, bu şehri görmek, ziyaret etmek bizim için her zaman büyük bir keyif. Antalya’da gerçekleşen uluslararası arenadaki en büyük fuarlardan biri olan Growtech’i ziyaret etmek için buradayız. Hollanda tarım yönü güçlü bir ülke. O yüzden buraya yeni iş fırsatlarını değerlendirmek ve yeni iş birlikleri yapabilmek maksadıyla geldik. Tarım müşavirimiz ve ekonomi daire başkanlarımızı da yanımızda getirdik. Tarım bizim için en büyük iş alanlarından bir tanesi. Yaklaşık olarak 25 şirketimiz de Growtech 2022 Fuarı’nda yer alıyor. Antalya’da yat alanında da faaliyet gösteren bir firmamız bulunuyor. Bunun dışında da Hollandalı vatandaşlarımız Antalya’yı çok seviyor ve tatil için tercih ediyor” diye konuştu.

"Antalya dünya standartlarında üretim yapıyor"

Antalya’nın tarım ve turizm kenti olduğunu belirten Vali Yazıcı, “Tarımda da, turizmde de Türkiye’ye liderlik eden bir şehiriz. Örtü altı üretimde Türkiye’nin yüzde 63’lük ihtiyacını Antalya karşılıyor. Burada üretilen domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak gibi ürünlerinin tüm Türkiye’ye dağıtımı gerçekleştiriliyor. Bununla birlikte Türkiye’nin en büyük tohum ve fide üreticileri Antalya’da, artık tohumlarımızı kendimiz üretebiliyoruz. Aynı zamanda Antalya dünya standartlarındaki tarım ürünlerini tüm dünyaya ihraç ediyor” şeklinde konuştu.

"Yarım milyona yakın Hollandalıyı ağırladık"

Antalya’yı bu yıl yarım milyona yakın Hollandalı misafirin ziyaret ettiğini belirten Vali Yazıcı, “Antalya’nın en iyi turizm sezonlarından birini yaşıyor. 500 bine yakın Hollandalı misafirimizi ağırladık ve ağırlamaya da devam edeceğiz. Bu yıl şehrimizi Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya’nın ardından Hollandalı turistler beşinci sırada ziyaret ederek, yarım milyona yaklaştı. Biz dünya tarafından bilinen bir turizm şehriyiz. İşimizi çok iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Allah bize kum, deniz ve güneşi vermiş ama biz de insanlar olarak bu nimetleri güzel şekilde değerlendirerek en üst düzeyde hizmet sunuyoruz. Kendimizi de Türkiye içinde turizmin başkenti olarak tanımlıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Turizm profesyonelce yapılıyor"

Antalya’nın turizmin başkenti olduğunu ve bu başkentte turizm hizmetinin en kaliteli şekilde verildiğini söyleyen Vali Yazıcı, “Antalya ülkemizin vitrini olan bir şehir. Turizmden tarıma, ticaretten sanayiye birçok alanda başarılı işlere imza atan bir şehir. Bu güzide şehrimizde özellikle turizmde en üst düzeyde verdiğimiz kaliteli hizmetle ön plana çıkıyoruz. Burada turizm çok profesyonel bir şekilde yapılıyor. Turizmdeki bu profesyonelliğimizi Türk misafirperverliğiyle birleştirerek şehrimizi ziyaret eden misafirleri en iyi şekilde ağırlıyoruz” diye konuştu.