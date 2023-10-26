Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. Yılını ünlü sanatçıların konserleri ve fener alayıyla kutlayacak. Edip Akbayram 27 Ekim’de Demre’de, Sefo 28 Ekim’de Alanya’da ve 29 Ekim’de Antalya Cumhuriyet Meydanı’nda konserler verecek. Karaalioğlu Parkı ve İbradı ilçesinde de konserler düzenlenecek. 29 Ekim’de Konyaaltı Varyantında fener alayı düzenlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’ncü yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyor. Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 29 Ekim Pazar günü saat 18.30’da fener alayı düzenleyecek. Konyaaltı Varyant’tan başlayacak fener alayı Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak.

400 metrelik Türk bayrağı

400 metrelik Türk bayrağı ve meşaleler eşliğinde gerçekleştirilecek fener alayı büyük bir coşkuyla gerçekleştirilecek. Fener alayının ardından saat 21.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda Sefo konseri düzenlenecek. Ünlü sanatçı Sefo, Antalyalılara unutulmaz bir konser verecek.

500 drone ile gösteri

Konser sonrasında Cumhuriyet Meydanı’nda 500 drone ile Cumhuriyet ve Atatürk görselleri eşliğinde muhteşem bir gösteri gerçekleştirilecek. Ardından havai fişek gösterisiyle Antalya semaları aydınlanırken, büyük bir coşku yaşanacak.

Edip Akbayram Demre’de

Öte yandan Cumhuriyet kutlamaları kapsamında 27 Ekim Cuma günü Demre Kekova Festivali’nde Demre Noel Baba Meydanı’nda ünlü sanatçı Edip Akbayram konseri gerçekleştirilecek. 28 Ekim Cumartesi saat 21.00’da Alanya Belediye arkasında ise Cumhuriyetin 100. Yılı Sefo konseri ve drone gösterisi yapılacak. 25-28 Ekim tarihleri arasında ise Karaalioğlu Parkı Orta Miradorda konserler ve etkinlikler gerçekleştirilecek. 29 Ekim’de İbradı ilçesinde de 100. Yıl Cumhuriyet konseri düzenlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına tüm Antalyalıları davet etti.