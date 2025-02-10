Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre ve doğa dostu projeleriyle uluslararası alanda takdir görerek Asya Belediye Başkanları Forumu tarafından "2025 Yılı Çevre Başkenti" seçildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre ve doğa dostu projeleriyle uluslararası arenada bir ödüle daha layık görüldü. 40 ülkeden 94 belediyenin üye olduğu Asya Belediye Başkanları Forumu’nun değerlendirmesi sonucunda Antalya, "2025 yılı Çevre Başkenti" seçildi.

Asya Belediye Başkanları Forumu’ndan ödül

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre, iklim değişikliği ve sürdürülebilir enerji alanındaki çalışmalarını içeren bir rapor hazırlayarak Asya Belediye Başkanları Forumu’na sundu. Yapılan değerlendirme sonucunda Antalya, çevresel zorluklarla mücadelede örnek teşkil eden projeleri ve kentsel sürdürülebilirlik alanındaki çığır açan yaklaşımları nedeniyle "2025 yılı Çevre Başkenti" unvanına layık görüldü.

Başkan Böcek: "Çevre ve doğa için çalışmaya devam edeceğiz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kazanılan ödülün kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Fark oluşturan çevre projelerimizin uluslararası alanda takdir edilmesi bizleri gururlandırıyor. Çevre ve doğa dostu çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Peyzaj, tarım, ulaşım, enerji yönetimi, çevre sağlığı, su yönetimi, deniz kirliliğiyle mücadele ve çevre bilincinin artırılması gibi birçok alanda projelerimizi sürdürerek Antalya’yı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek öncülüğünde hayata geçirilen çevre projeleriyle bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görülmüştü. Kent, çevreyi ve doğayı koruma konusundaki çalışmalarını sürdürüyor.