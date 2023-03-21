Vali Ersin Yazıcı, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB) Geleneksel Mart Ayı Buluşması’nda sektör temsilcileriyle bir araya gelerek 2023 yılının turizm planları, mevcut durumu ve hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Vali Yazıcı; “Deprem bölgesinden gelen 75 bin insanımızı ağırladık. Şu anda sayımız 7 binin altına düştü. 2023 yılı turizm beklentilerimiz yüksek. Çünkü çok iyi bir 2022 yılı geçirdik. Sunumda da görüldüğü üzere turizm gelirlerimizde yüzde 40 civarında bir artış oldu" dedi

Konuşmasına tüm sektör temsilcilerine teşekkür ederek başlayan Vali Yazıcı; “Bugün buraya gelmemdeki asıl amaç sizlere canı gönülden teşekkürlerimi sunmak. Öncelikle asrın felaketinde 50 binin üzerinde insanımızı kaybettik. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum. Depremin travmalarının çok uzun süre devam ettiğini bilen bir ailenin çocuğu olarak her bir depremzede vatandaşımıza da Rabbim güç ve kuvvet versin. Antalya olarak depremzede vatandaşlarımıza destek olduk ve zorda olan insanlara el vermeye gayret ettik. Ben başta buradaki sektör temsilcilerimize daha sonrada Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar küçüklü büyüklü tüm otellerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Asrın felaketinde Antalya üzerine düşeni layıkıyla yaptı. Hiç biriniz böyle bir mükellefiyeti olan kişiler değilsiniz. Bu tamamen misafirperver olmakla, yardım sever olmakla, inancımız ve töremiz gereği düşeni kaldırmakla ilgili bir konudur. Antalya’nın turizmcileri bunu çok güzel yaptı. Allah sizden razı olsun. 75 bin insanı ağırlayıp hemen hemen hiç olumsuz bir olay yaşamadan süreci tamamlamak üzereyiz. Bu sizler sayesinde oldu. Çok mutluyum ve çok memnunum. Bu arada AKTOB Başkanı Kaan Bey’e de özel bir teşekkürüm var. Depremden bu yana iletişimimiz hiç kesilmedi. Kaan Bey tam bir vatanperver ve ülkesine sevdalı birisi. Depremden sonra 20 gün birlikte çalıştık. Depremzedelerimizin önceliğini asla unutmadı. Kendisine müteşekkirim. Antalya’nın turizmcileri olarak da depremzedelerimizin baş tacımız olduğunu, onlara verdiğiniz hizmet ile tüm dünyaya gösterdiniz. İnşallah bu yaptığınız güzel hayır önümüzdeki süreçte bol kazançla size geri dönecektir.” dedi.

Turizmde İddialıyız

Turizm rakamlarının iyiye gittiğini belirten Vali Yazıcı; “Rakamlarımız iyiye doğru gidiyor. Daha da güzel ve iyi olacak. Çünkü sektörün dünyadaki en üst düzeyde hizmet sunanları bu şehirde. İddialıyız, hiç de mütevazı değiliz. Değil Akdeniz çanağında, dünyada en kaliteli turizm hizmeti bu ülkede ve bu şehirde sizler sayesinde sunuluyor. Karşılığını da almaya devam edeceğiz. Rakamlarımız yükseldi. İnanıyorum ki, daha da yükselecek. İşimizi kaliteli yaptığımız ve gönlümüzü de fakruzaruret içerisinde olanlara açtığımız sürece daha da iyiye gideceğiz. Önümüz Ramazan, şimdiden Ramazan Ayınızı tebrik ediyorum. İnanıyorum ve biliyorum ki, Ramazan Ayında da fakruzaruret içerisinde olan herkese el uzatacaksınız. Ramazan bereket ayıdır. Hoş geldi, sefalar getirdi. Bugün çok duygulandım, çok da mutlu oldum. Bir kez daha ülkem, insanlarımız ve depremzedelerimiz adına hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin bol ve bereketli kazancınız olsun.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Vali Yazıcı, asrın felaketi olarak anılan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinde zarar gören 75 bin depremzedeyi Antalya’da otellerinde ağırlayan otel yöneticilerine teşekkürlerini sundu.

Turizm Gelirlerimizde yüzde 40 Civarında Bir Artış Var

Vali Yazıcı, AKTOB tarafından hazırlanan ‘Dünya, Türkiye ve Antalya Turizmi Verileri’ sunumunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Yazıcı; “Deprem bölgesinden gelen 75 bin insanımızı ağırladık. Şu anda sayımız 7 binin altına düştü. 2023 yılı turizm beklentilerimiz yüksek. Çünkü çok iyi bir 2022 yılı geçirdik. Sunumda da görüldüğü üzere turizm gelirlerimizde %40 civarında bir artış oldu. Daha da iyiye gidiyoruz. 2022 yılında 13,5 milyonu yakalamıştık. Bizim pik yılımız 2019 yılı. İnşallah 2023’te de o rakamları yakalayıp geçeceğimizi ümit ediyoruz. Bu işi Antalya, en üst düzeyde ve en iyi şekilde yapıyor. Biz işletmelerimize güveniyoruz. Akdeniz çanağındaki en güzel deniz, kum, güneş burada olduğu gibi en kaliteli hizmet de yine burada. Bu bilinçle devam edeceğiz. Turizmcilerimize güveniyoruz. İyi bir 2023 turizm sezonu bekliyoruz. Antalya hazır, inşallah 2019 turizm sezonunun rekorunu kırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Toplantıya Vali Yazıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Kemer, Aksu, Serik ve Manavgat Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkonsolosu Cem Topçu, AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, ATSO Başkanı Ali Bahar, TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır ve sektör temsilcileri katıldı.