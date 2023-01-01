Antalyalılar, yeni yıla Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Yapay kar" yağışı altında girdi.

Antalyalılar, yeni yıla Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Yapay kar" yağışı altında girdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen yılbaşı partisine binlerce kişi katıldı. DJ eşliğinde dans eden Antalyalılar, yapay kar sürprizi ile karşılaştı. Yıllardır kent merkezine kar yağışına hasret olan Antalyalılar, yeni yıla kar makinesinden çıkan yapay karla 2023’e merhaba dedi. Kar yağışı altında geri sayım yapmanın keyfini yaşayan vatandaşlar, havai fişek gösterisiyle birlikte dans etti. Telefon ışıklarıyla görsel şölen oluşturan Antalyalılar gecenin ilerleyen saatlerine kadar oyun havaları eşliğinde eğlendi.

Öte yandan Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de Cumhuriyet Meydanı’nda geniş güvenlik önlemleri aldı. Alana girişin etrafı demir bariyerle kapatılarak giriş ve çıkışlar kontrollü olarak yapıldı.