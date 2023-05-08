2023 turizm sezonuna iyi bir başlangıç yapan Antalya, turizmde rekorlarla yoluna devam ediyor. Başarılı bir turizm sezonu geçiren Antalya’ya 1 Ocak-7 Mayıs tarihleri arasında hava yoluyla gelen turist sayısı 2 milyon 110 bin 800 oldu. Bu rakam, turizm noktasında tüm zamanların en iyi başlangıcı olarak tarihe geçti.

Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya’da turizm verileri yüzleri güldürmeye devam ediyor. Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile turistlerin ilgi odağı Antalya, 2023 turizm sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Geçtiğimiz aylarda turizm noktasında en iyi Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarına imza atılan şehirde, Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan verilere göre 1 Ocak-7 Mayıs tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2 milyon 110 bin 800 olarak gerçekleşti. Bu sayı turizm noktasında tüm zamanların en iyi başlangıcı olarak tarihe geçti.

Turist rakamlarında 2022’ye göre yüzde 45, 2019’a göre yüzde 10 artış var

2023 yılının ilk dört ayına turizm noktasında rekorlarla başlan Antalya’da 2023 yılının turizm verileri 2021 ve 2022 yılının 1 Ocak-7 Mayıs tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısının toplamını geride bıraktı. Antalya’yı 2022 yılının 1 Ocak-7 Mayıs tarihleri arasında hava yoluyla 1 milyon 456 bin 652 kişi ziyaret ederken, bu sayı 2023 yılının aynı döneminde 2 milyon 110 bin 800 olarak gerçekleşti ve artış yüzde 45 oldu. Turizmde rekorlar yılı olarak kabul edilen 2019 yılına bakıldığında ise, 1 Ocak-7 Mayıs tarihleri arasında hava yoluyla 1 milyon 910 bin 675 kişi ziyaret etti. 2023 yılı 1 Ocak-7 Mayıs tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı turizmde rekorlar yılı olan 2019’a göre yüzde 10 artış gösterdi.