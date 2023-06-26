Büyükler Antalya 2. Amatör Küme 1. Grup’ta 2022-2023 sezonu final maçında Kaş Belediye Spor, Özgürlük Spor’u 6-3 yenerek şampiyon oldu.

Kaş Belediye Spor ile Özgürlük Spor, Play-Off karşılaşmasında Zeytinköy 2 No.lu Stadı’nda karşılaştı.Karşılaşmanın ilk yarısı Kaş Belediye Spor’un 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Özgürlük Spor’dan Ahamada Mous Ambou, bu devrede kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Karşılaşmayı 6-3 kazanan Kaş Belediye Spor, Büyükler Antalya 2. Amatör Küme 1.Grup’ta 2022-2023 sezonu şampiyonu oldu.

Turkuaz beyazlılar, Kaş ilçesinde düzenlenen törenle kupasını aldı. Kaş’a gece saatlerinde gelen futbolcular, şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Ağullu Çomucak Mevkii’nde taraftarların karşıladığı şampiyon takım, konvoy eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı.

Şampiyonluk kutlamasına katılan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı konuşmada, yeni kurulan takımın birlik, beraberlik içinde mücadele ettiğini ve üst lige çıkmaya hak kazandığını söyledi.

Gençlere, spora ve sporcuya destek vermeyi sürdüreceğini belirten Başkan Mutlu Ulutaş, “Kaş Belediye Spor’a başarılarının devamını diliyorum. Kulüp başkanımız başta olmak üzere takımın teknik heyeti ve sporcularıyla sponsor firmalara teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Ulutaş, konuşmasının ardından şampiyonluk kupasını takım kaptanı Onur Çetin’e verdi. Teknik heyet ve futbolculara da madalya takdim edildi.