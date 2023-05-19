Antalya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlenen deniz korteji renkli görüntülere sahne oldu. Jet Siki ile Flyboard yapan bir kişi ise dünyaca ünlü sahili dolduranlara heyecanlı anlar yaşattı.

Antalya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı görkemli bir kutlamayla başladı. Sabah Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce Kaleiçi Marina’dan Konyaaltı Varyant’a kadar teknelerle deniz korteji gerçekleşti.

Denizde kortej, havada helikopter

Teknelere bayraklarla süslenmiş jet sikiler, kanolar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi botu da eşlik etti. Deniz korteji Kaleiçi’nden başlayıp Konyaaltı Sahili’ne kadar gelirken, su gösterileri de renkli görüntülere sahne oldu. Denize oluşan korteje Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir helikopter de havadan destek verdi. Oluşan muhteşem görüntüyü vatandaşlar ise falezlerin en uç noktasından takip ederek zaman zaman yürekleri de ağza getirdi.

Akşam devam edecek

Öte yandan kutlamalar çevresinde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından akşam saat 20.00’de Konyaaltı Varyant’tan Cumhuriyet Meydanı’na kadar meşaleler eşliğinde fener alayı yürüyüşü gerçekleşecek. Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonundaki yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda saat 21.00’de Gülşen konser verecek.

Korteji takip eden Erdal Demirci, “Böyle bir etkinlik insanı bir başka mutlu ediyor, ülkeye vatana bağlılık bu toprakların nasıl kazanıldığını anlamak açısından güzel bir tören oldu. Geçmişini bilmeyen bir toplum geleceğini göremez” dedi. Cemil Karaman ise, “Herkesin Antalya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun, gayet güzel bir etkinlik oldu. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun, biz de tesadüfen gelmiştik. Aslında burası bana göre tıklım tıklım olmasını beklerdim. Sanırım kimsenin haberi olmadığı için gelen az olmuş. Biz de şimdi gördük” sözlerine yer verdi.