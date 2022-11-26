Antakya Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki park ve yeşil alanlarda yenileme, bakım, onarım, temizlik, bitki ekimi, ağaçlandırma, budama, çim biçme ve yenileme çalışmaları gerçekleştirerek park ve yeşil alanları kışa hazırlıyor.

Antakya Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki park ve yeşil alanlarda yenileme, bakım, onarım, temizlik, bitki ekimi, ağaçlandırma, budama, çim biçme ve yenileme çalışmaları gerçekleştirerek park ve yeşil alanları kışa hazırlıyor.

Antakya Belediyesinden yapılan açıklamada, ”Ekiplerimiz mahallerde etaplar halinde oyun grupları, kent mobilyaları ve fitness aletlerini yenilerken, ağaçları budadı, park içinde onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Ekiplerimiz aynı zamanda yeşil alanlarda temizlik çalışmaları gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Park Bahçe Müdürlüğünün uzman teknik personeli denetiminde gerçekleştirilen çalışmalarla parkların vatandaşların hizmetine sunulduğu belirtildi.