Hatay’da 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
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Hatay Emniyet Müdürlüğü aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sürdürülüyor. Çalışmalarda; birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçundan hakkında adli makamlarca verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan R.Y. adlı şahıs Antakya yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sek edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: iha