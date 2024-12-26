Hatay’ın Antakya ilçesinde bu yıl bin 140 çift, prefabrik binada hizmetine devam eden evlendirme dairesinde mutluluğa ilk imzayı attı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde Hatay’da 25 bin insan vefat etmiş, binlerce bina yerle bir olmuştu. Asrın felaketi sonrası Hatay’da resmi kurumlar işlevini yapamayacak duruma gelmiş, yerlerine prefabrik yapılar yapılmıştı. Evlendirme dairesi ise Antakya ilçesi Kışlasaray Mahallesi’nde kurulan prefabrik yapıda hizmet vermeye başladı. Depremden 3 ay sonra hizmet vermeye başlayan prefabrik evlendirme dairesinde ilk nikah başvuruları 6 Mayıs 2023 tarihinde alınmaya başladı. Depremin yaralarının sarıldığı kentte bu yıl da prefabrik yapıda hizmet veren Antakya Belediyesi nikah dairesinde bin 140 çift mutluluğa kapı açtı.

“2024 yılı başından bu yana bin 140 civarında nikah gerçekleştirdik”

Bu yıl bin 140 çiftin dünyaevine girdiğini ifade eden Nikah Memuru Niyazi Yalçın, Antakya Belediyesi olarak hiçbir vatandaşı mağdur etmediklerini belirterek, “Evlenecek çiftlerin aynı şekilde işlemlerini alarak, nikah işlemlerini yaptık. Son hızla devam ederek herhangi bir sıkıntı yaşamadan 2024 yılını kapatmak üzereyiz. 2024 yılı yoğunluk yaşandı ama zor geçmedi. Nikahlarda yoğunluk vardı ve iyi geçti. 2024 yılı başından bu yana toplam bin 140 civarında nikah gerçekleştirdik. Bu yıl yapılan evlilik inşasına biz de vesile olarak çiftlerimizin tamamını mutlu bir şekilde nikahlarını kıyıp yolladık. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu yuva kurmalarını, ömür boyu nefesin bittiği yere kadar huzurlu olmalarını talep ediyorum. İnşallah çok mutlu olurlar. Vatana, millete hayırlı olurlar inşallah” dedi.

“Bu yıl Suriye, Mısır, Fas, Almanya, Amerika, İsviçre ve Kıbrıs’tan çiftlerin nikahlarını da kıymış olduk”

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen çiftlerin nikahlarını da kıydıklarını söyleyen Yalçın, “Depremden önceki Mahveli nikah binasında göçükler meydana geldiğinden bayağı sıkıntılar yaşandı. Bina kullanılamaz hale gelince biz de oradan çıkmak durumunda kaldık. Konteyner nikah salonuna geldik ve nikah başvurularımızı burada devam ettiriyoruz. 2024 yılını dolu dolu geçirdik. Burada sezon dışı olmasına rağmen günlük 5 ila 8 nikahımız oluyor ve iyi bir hızla devam ediyoruz. Bu yıl da dünyanın çeşitli ülkelerinden her yerden çiftlerimiz vardı. Hepsinin nikahlarını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdik. Genelde Suriye, Mısır, Fas, Almanya, Amerika, İsviçre ve Kıbrıs’tan çiftlerin nikahlarını da kıymış olduk” ifadelerini kullandı.