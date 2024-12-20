Hatay’ın Antakya ilçesinde hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda; Antakya Kurtuluş Caddesinde şüphe üzerine durdurulan E.Ç.’nin yapılan GBT-UYAP sorgusunda bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan arandığı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.