Antakya Medeniyetler korosu Marmaris Anfi Tiyatro’da sevenleri ile buluşarak bir konser verdi. Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlenen ikinci Marmaris Kültür Sanat Festivali etkinlikleri dahilinde verilen ve ’ onur konuğu ‘’ olarak katıldıkları konserde ‘hem duygulu, hem de eğlenceli anlar yaşandı.

Kahramanmaraş depremlerinin etkilediği illerden olan Hatay’da 7 koro üyesini kaybeden, farklı kültür ve meslekten kişilerin bir araya gelerek kurduğu Antakya Medeniyetler Korosu dün akşam Marmaris’te sanatseverlerle buluştu. Konser öncesi Marmaris Kültür ve Sanat Derneği Yöneticilerinden Bestami Şinik sahneye çıkarak hem dernek hem de konser hakkında bilgi vererek katılım sağlayan ve destek verenlere teşekkürlerini iletti.

Konserin başlamasından 4 dakika 17 saniye sonra şarkıya ara veren koro, “Sesimi duyan var mı?” diye seslendi.

Koro şefi Yılmaz Özfırat koro arkadaşlarından 7 sinin depremde kaybettiğini hepsinin birinci derece yakınlarını kaybettiğini belirterek ‘’ Bir daha böyle acıların yaşanmamasını diliyorum, hepimiz çok kötü şeyler yaşadık. Kimimiz en yakınlarını kaybetti, koromuzdan 7 arkadaşımızı o enkazın altında kaybettik. Biz onları unutmadık, unutturmamak için kalan 197 kişiyle konserlerimize devam ediyoruz. Bizlere acımayın; bizim de evimiz, arabamız her şeyimiz vardı. 6 Şubat gecesi saatler 04.17’yi gösterene dek” diyerek ne olursa olsun Hatay’ı ayağa kaldırmak için tekrar memleketlerine döneceklerini belirterek, Marmarislilere yardımlarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Marmaris Belediyesi ve Marmaris Kültür Sanat Derneği (MAKSAD) işbirliği ile İkinci Marmaris Kültür Sanat Festivalinin onur konuğu olarak Marmaris’e davet edilen Antakya Medeniyetler korosu, sevilen türküler, şarkılar ve potporileri seslendirdi. Adıyaman’da İsias otelde hayatlarını kaybeden Kıbrıslı öğrenciler için ‘’ Magosa limanı’’ türküsünde seyirciler cep telefonunun ışıklarını açarak eşlik etti.

Müzik ve sohbetin bir arada olduğu ve bir saatten fazla süren konserin ardından Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay sahneye çıkarak koro şefi ve üyelerine teşekkürlerini sunarak çiçek takdim etti. Antakya Medeniyetler Korosu şefi Yılmaz Özfırat’a MAKSAD Başkanı Samir Gülahmedov teşekkür belgesi verdi.