Antakya Medeniyetler Korosu, Avrupa Günü Dayanışma Konserleri çerçevesinde ve ATSO ev sahipliğinde Antalyalılar ile buluşuyor.

Antakya Medeniyetler Korosu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteği ve Antalya Avrupa Birliği Bilgi Merkezi iş birliğinde Mayıs ayı süresince gerçekleşecek olan ‘Avrupa Günü Dayanışma Konserleri’ çerçevesinde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ev sahipliğinde unutulmaz bir konser verecek. Avrupa Günü bu yıl, 11 ilde yaşanan deprem felaketin nedeniyle, birlik, beraberlik, barış ruhu ve dayanışma temasıyla gerçekleşecek. Mozaik kent Hatay’da kurulan, farklı etnik köken ve inançlara sahip üyelerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, deprem yaralarının sarılması için sanatseverle buluşacak. AB’nin kuruluş günü olan 9 Mayıs Avrupa Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen konsere ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını dile getiren ATSO Başkanı Ali Bahar, “Ülkemizde yaşanan deprem felaketiyle hepimizin derinden sarsıldığı bir süreci hep birlikte yaşadık. Antalya iş dünyası olarak büyük dayanışma örneği göstererek bölgemize ilk andan beri ulaşmaya, yardım göndermeye çalıştık ve bunu da imkânlar ölçüsünde başardık. Böyle anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapmak bizim için çok değerli” dedi.

“Dayanışma mesajımızı Antalya’dan vereceğiz”

Avrupa ve Türkiye arasındaki dayanışmaya dikkati çeken Başkan Bahar, “Sanatın ve müziğin kendine özgün anlatımıyla insan sevgisine, toplumsal barış, kardeşliğe ve dayanışmaya ilişkin mesajımızı bu kez Antalya’dan duyuracağız” diye konuştu. Avrupa Birliği Delegasyonu’nun koronun Antalya ile buluşmasına olan katkısından dolayı teşekkürlerini ileten Başkan Bahar, “Avrupa Günü etkinlikleri bu yıl, beraberlik ve barışa, dayanışmaya işaret ediyor. Depremde yıkılan şehirlerde yaraların sarılması için dayanışma konserlerinin gerçekleştirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Antakya Medeniyetler Korosu’nun sahne alacağı Avrupa Günü Dayanışma Konseri, 7 Mayıs 2023 Pazar günü, saat 19.00’da, ATSO Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

ATSO’dan yapılan açıklamada, sınırlı katılım kontenjanıyla ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan etkinliğe https://atso.xyz/ab2023 adresinden kayıt yaptırılması gerektiği belirtildi.