Antakya Belediyesi, altyapısı tamamlanan yollarda asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Antakya Belediyesi, altyapısı tamamlanan yollarda asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Antakya’nın 95 mahallesinde etap etap sürdürdüğü asfaltlama çalışmaların sürdürüyor.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergahları, standardı yüksek bir yapıya kavuşturmak için çalışma gerçekleştiren Antakya Belediyesi, altyapısı tamamlanan bölgeleri ise asfaltla buluşturuyor.

Antakya Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, altyapısı tamamlanan yollarda asfalt çalışmalarının devam edeceği ve son olarak Cebrail Mahallesi 2, 4, 5, 6 ve 7. bahçeli sokaklarda asfaltlama çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.