Antakya Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Antakya Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz’ın makamında gerçekleştirilen imza törenine Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Hatay Şube Başkanı Ömer Yarar, Hak-İş Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikası Hatay Şube Başkanı Ercan Salcan, Başkan Yardımcısı Orhan Mursaloğlu ve sendika yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Yılmaz, sendika temsilcileri ile iş sözleşmesini imzaladı. Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasının ardından sendika üyesi memurlar Başkan Yılmaz’a davul zurna eşliğinde teşekkür etti. Başkan Yılmaz, davul zurna eşliğinde mutluluklarını ifade eden memur ve norm kadro işçisi personellerin sevincine ortak olarak onlarla birlikte halay çekti.

İmza töreni sonrasında kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz; “ Bem-Bir-Sen ve Hizmet-İş sendikalarına bağlı çalışan personellerimizin toplu iş sözleşmesini imzaladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın gönül belediyeciliği anlayışı ile o bu ülkeye ben hizmetkar olmaya geldim diyorsa biz de sizlerle birlikte hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. O nasıl uyumuyorsa, biz de sizlerle birlikte uyumuyoruz, ayaktayız.Taşerondan, sözleşmeliye, norm kadro işçisinden memuruna kadar tüm statülerdeki personellerimizin haklarını en iyi şekilde vermenin gayreti içerisindeyiz. Her zaman hem belediye olarak hem İzzettin Yılmaz olarak tüm çalışanlarımızın yanındayız. Çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.