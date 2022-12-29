Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da özel eğitim öğrencileri kendi topladıkları domatesleri pazarda sattı.

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da özel eğitim öğrencileri kendi topladıkları domatesleri pazarda sattı.

Antakya Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’nun özel öğrencileri, Antakya Belediyesi’nin Sürdürülebilir Ekolojik Sera’sında domates hasadına katıldılar. Kendi elleriyle topladıkları domatesleri, sandıklara özenle yerleştiren özel öğrenciler, domates sandıklarını semt pazarına taşıdılar.

Hasat ettikleri domatesleri Antakya Belediyesi tarafından Bağrıyanık Mahallesi semt pazarında kurulan engelsiz pazar tezgahına taşıyan özel öğrenciler satış yaptı. Özel öğrencilerin bu çabalarına kayıtsız kalmayan vatandaşlar, evlerinin domates ihtiyacını engelsiz pazar tezgahından karşıladılar.

Engelsiz Pazar Tezgahından Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ile birlikte alışveriş yaptı. Özel öğrencilerle yakından ilgilenen ve tezgahlarında bulunan domateslerden satın alan Başkan Yılmaz, öğrencilerin isteklerine de kayıtsız kalmadı. Öğrencilerin okullarına sera kurulması isteğini geri çevirmeyen Başkan Yılmaz, gerekli çalışmaların yapılması için talimat verdi.

Antakya Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü Cuma Tuna, etkinlikten elde edilen gelirin okullarında kurulacak olan kedi evlerinde kullanılacağını söyledi.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Alper Yıldırım’a teşekkür eden Tuna, "Okulumuzun özel öğrencileri ile birlikte bugün güzel bir etkinliğe imza attık. Seralardan kendi elleriyle topladıkları domatesleri semt pazarında satarak kedi evlerimiz için gelir elde ettiler. Buradan elde edeceğimiz gelirle kedi evlerinin kurulacağı için çok mutlu oldular" dedi.