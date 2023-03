İşsizlik sorununu çözen ve anonsla işçi arayan Samsun’u Kavak ilçesinde sanayicilerin kalifiye eleman sorununa çözüm bulmak için akademisyenler ve iş adamları bir araya geldi.

Kavaklı sanayicilerin kalifiye eleman sorunu yapılan genişletilmiş bir toplantı ile masaya yatırıldı. Kavak’ta OSB’de üretim yapan sanayi kuruluşlarının kalifiye ara eleman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Kavak Meslek Yüksekokuluna yeni bölümler açılması için Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ergin Kariptaş, Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Kavak Meslek Yüksekokulu(MYO) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Sungur ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü(OSB) ve Kavak Belediyesi’nin katılımlarıyla yapılan istişare toplantısında iş adamlarının talepleri masaya yatırılarak çözüm yolları arandı.

Toplantının açılışı yapan Kavak MYO Müdürü Bilal Sungur, firmaların ihtiyaç duydukları kalifiye ara eleman sorununu ele almak ve çözüm geliştirmek için bir araya geldiklerini belirterek iş dünyasının her zaman yanında olduklarını söyledi.

İş adamlarına yardımcı olmak için toplandıklarını belirten Kavak OSB Müdürü Mesut Aydoğdu, "Bizlere müracaat eden işsizlere destek olmak, iş adamlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla OSB bünyemizde insan kaynakları bölümü açtık. İş adamlarımızın kalifiye eleman talebinizi de karşılamak için gerekeni hep birlikte yapacağız "dedi.

‘Geç kalanın kaybettiği’ bir dünyada ülke olarak hızlı olmaları gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Selahattin Kaynak ise "Artık yeni bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla Kavaklı bir firmamız Çin’de ve Avrupa’da olanları piyasaları üretimleri yakından takip etmelilerdir. Üniversite olarak bizim kapımız iş dünyamıza 24 saat açıktır. Kampüs içine kendimizi hapseden bir anlayış içinde değiliz, aksine bilgi ve birikimimizi iş dünyamız ile paylaşmaya her an hazırız. Ülkemizde işsiz var ancak bir o kadar da kalifiye işçi arayan firma var. Demek ki burada bir sıkıntı var bunu hep birlikte çözmek durumundayız. Sizlerin talepleri istek doğrultusunda elimizden meslek yüksekokulumuza yeni bölümlerde açmak gibi gelen her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.