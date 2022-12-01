Akyazı’da dün akşam evinde fenalaşan 93 yaşındaki Hatice Aydın hayatını kaybetti. Yaşlı kadının ölüm haberini alan kızı F.A. fenalaştı. Felç geçirdiği öğrenilen F.A., Akyazı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında F.A., Serdivan ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.

Ailesi evlenip gitmesini beklerken, o babasının işini devralıp sütçülüğe başladı

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