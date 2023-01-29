Muğla’nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında annesinin hayatını kaybettiği kazada oğlunun aracı alkollü kullandığı iddia edildi.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında annesinin hayatını kaybettiği kazada oğlunun aracı alkollü kullandığı iddia edildi.

Kaza, Akıncı Mahallesi Sarıgerme yolu üzerinde 27 Ocak Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 AFK 740 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye; sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araçta sıkışarak yaralanan 2 kişiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından yolcu konumunda bulunan Esma Karatop’un (81) hayatını kaybettiği tespit edilirken, ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Karatop düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Otomobil sürücüsü oğlu çıktı

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsünün hayatını kaybeden Karatop’un oğlu Y.K. olduğu ortaya çıktı. Kazada ağır yaralanan ve Muğla’da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Y.K.’nın kaza anında ise 120 promil alkollü olduğu iddia edildi.