Bilecik’te nikah için tarih aldıkları 1 Temmuz günü annesinin ölmesi nedeniyle nikahı ertelenen genç kızın nikahını bugün muhtar olan babası kıydı.

Bilecik’te nikah için tarih aldıkları 1 Temmuz günü annesinin ölmesi nedeniyle nikahı ertelenen genç kızın nikahını bugün muhtar olan babası kıydı.

Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü Muhtarı Osman Akçe’nin eşi olan ve bir süre önce ameliyat olan Emine Akçe (48), 1 Temmuz günü vefat etti. Emine Akçe’nin hayatını kaybettiği gün kızı Mine’nin Söğüt Belediyesinde nikah töreni olurken, nikah cenaze nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Mine Akçe ile Davut Turgut’un nikahları bugün Çaltı Köyü Muhtarlık binasında muhtar babası Osman Akçe tarafından kıyıldı. Genç kız, nikahını babası kıydığı çok mutlu olduğunu söylerken, annesinin de bu mutlu gününü çok görmek istediğini belirterek gözyaşlarına hakim olamadı.