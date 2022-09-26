Bağcılar ilçesi Fevziçakmak Mahallesi 2014 Sokak’ta akşam saatlerinde 26 yaşındaki Ali Sayan, henüz bilinmeyen bir nedenle 58 yaşındaki annesi Havva Sayan’ın boğazını kesip kafasını balkondan aşağıya atmıştı. Emniyette işlemleri biten Sayan bugün adliyeye sevk edildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.