Antalya’da ilaç almak için eczaneye gideceğini söyleyen ve 28 gündür haber alınamayan 32 yaşındaki Yasemin Tuna, evinden 50 kilometre uzaklıkta ailesi tarafından bulundu. Kızına kavuşan anne ise, "Bugün rahat bir uyku uyuyacağım. Kaç gündür uyku uyuyamıyordum" diyerek mutluluğunu paylaştı.

Antalya’da ilaç almak için eczaneye gideceğini söyleyen ve 28 gündür haber alınamayan 32 yaşındaki Yasemin Tuna, evinden 50 kilometre uzaklıkta ailesi tarafından bulundu. Kızına kavuşan anne ise, "Bugün rahat bir uyku uyuyacağım. Kaç gündür uyku uyuyamıyordum" diyerek mutluluğunu paylaştı.

Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde ailesi ile birlikte yaşayan 32 yaşındaki Yasemin Tuna, 7 Temmuz günü ilaç almak için eczaneye gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Tuna, annesi ve kardeşiyle yaşadığı evine bir daha dönmedi. Yanına aldığı bir miktar para, altın ve kimliği ile adeta sırra kadem basan Yasemin Tuna’nın annesi Hatice Tuna polis merkezine giderek başvuruda bulundu.

50 kilometre uzaklıkta bulundu

Yasemin’e benzer birisini Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesinde bir ailenin yanında gördüğünü belirten kişi jandarma ekiplerini aradı. İhbarın ardından bölgeye giden jandarma, yaptığı kontrolde ihbarda belirtilen kişinin, Yasemin Tuna olduğunu belirledi. Bunun üzerine aile kızlarını giderek bulunan adresten alarak evine getirdi. Kızına kavuşan anne Hatice Tuna ise büyük mutluluk yaşadı.

"Bugün rahat bir uyku uyuyacağım"

Yaşadıklarını anlatan anne Hatice Tuna, “Çok şükür sayenizde kızıma kavuştum. Allah hepinizden razı olsun. Bugün rahat bir uyku uyuyacağım. Kaç gündür uyku uyuyamıyordum. Çok rahatsız olmuştum. İlaçla ayakta duruyordum, bugün iyiyim. Şükür sağ salim geldi, mutluyuz” dedi.

Yasemin’in eniştesi Mustafa Yılmaz ise, “Haberler çıkınca bizi bir kişi aradı. Yasemin’i görmüş. Biz de emniyete gittik, söyledik. Sizin de yardımlarınız ile kızımızı aldık geldik. Sağlığı sıhhati yerinde” açıklamasına yer verdi.