Annesinin hikayesinden yola çıkarak ‘kadınların erken yaşta evlendirilmesi’ üzerine Eskişehir’de bir retrospektif sergisi açan Sanatçı Özlem Kanat Örneksoy, “Annemin hissettiği o duygular benim de içime işledi ve bunu sanat yoluyla anlatmaya çalıştım” dedi.

Annesinin hikayesinden yola çıkarak ‘kadınların erken yaşta evlendirilmesi’ üzerine Eskişehir’de bir retrospektif sergisi açan Sanatçı Özlem Kanat Örneksoy, “Annemin hissettiği o duygular benim de içime işledi ve bunu sanat yoluyla anlatmaya çalıştım” dedi.

Sanatçı Özlem Kanat Örneksoy, kadınların erken yaşta evlendirilmesine yönelik annesinin hikayesinden yola çıkarak bir retrospektif sergisi açtı. Eskişehir’in tarihi Odunpazarı evleri arasında oluşturduğu sergi ile sanatseverlerden güzel övgüler alan Örneksoy, Türkiye başta olmak üzere tüm dünyanın çözmesi gereken ‘kadınların erken yaşta evlendirilmesi’ problemine dikkat çekmek istediğini dile getirdi. Duvarlardaki nostaljik fotoğrafları ve diğer materyalleri bir araya getirirken annesini duygularını hissettiğini anlatan Örneksoy ayrıca, “Kendi içimde içselleştirdiğim bu mesele bizim için çözülmesi gereken bir çözgüdür” dedi.

“Bu sanat sergisi annemin hikayesi üzerine kuruldu”

“Bilindiği üzere Türkiye ve dünyada genç yaşta evlendirilme diye bir gerçek var” diyen Örneksoy, “Benim annem de genç yaşlarında evlendirildi. Meydana getirdiğim bu sergi, onun hikâyesi üzerine kuruldu. Açıkçası yaşanılan bu duygular nesilden nesile geçiyor. Tıpkı annemin hissettiği o duygular benim de içime işledi ve bunu sanat yoluyla anlatmaya çalıştım. Anneannemin ipekten dokuduğu mendillerin üzerine çeşitli ecopirint baskılar yaptım. Yine ailemin eski fotoğraflarına cyanotype denilen güneşte pozlama tekniğini kullandım. İçselleştirdiğim meseleyi günümüze tekrar getirip baktım. Çünkü herkesin başına gelebilen bu sorunlara neler yapılabilir ve nasıl çözümler üretilebilir gibi bir farkındalık oluşturmak istiyorum. Bizim için bunlar çözülmeyi beklemeyen çözgüdür” dedi.

“Sanatın farklı disiplinlerini kullandım”

Kadının toplum içerisindeki konumlandırılışına dair fikir ve görüşlerini paylaşan Örneksoy, “Sanatımda kadınların şartlandırılmış adet ve görenekler çerçevesinde varoluş öyküsüne yer vermek istedim. Tüm bunları anlatırken de dokuma makinesinde dokuduğum kendi saçımı, video art performansımı ve anneannemin ördüğü ipekleri bir araya getirerek sanatın farklı disiplinlerini kullandım ve sergimi gerçekleştirdim” şeklinde konuştu.

“Kızım benim evlilik hikâyemi projesine aktardı”

“Küçük yaşlarda evlendirildim” diyen 70 yaşlarındaki Gülşen Kanat, “Kızım sanat camiasından olunca benim evlilik hikâyemi projesine aktardı. Benimle aynı durumu yaşayanları çözgü olarak yani bu durumun çözülmesi gerektiğini kanıtlamak için uğraştı. Ben fotoğraflarımızı görünce çok duygulandım ve bu sergiden dolayı epey mutluyum” diyerek duygularını dile getirdi.