Samsun’da annesini darp edip tehdit eden bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinde tartıştığı annesi M.Ç.’yi darp ederek tehdit eden E.Ç.(38) şikayet üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen E.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.