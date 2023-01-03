Erzincan’da annesini ayı yiyen yeni doğmuş keçi yavrusunu ölmekten dağda trekking yapan gazeteci kurtardı. Sırt çantasına konularak köye getirilen oğlak, şirinliğiyle neşe kaynağı oldu. Köye çanta içerisinde gelen minik keçi bir süre sonra çantayı kanguru yavruları misali barınağı sanarak içerisinden çıkmamak istedi.

Erzincan’da annesini ayı yiyen yeni doğmuş keçi yavrusunu ölmekten dağda trekking yapan gazeteci kurtardı. Sırt çantasına konularak köye getirilen oğlak, şirinliğiyle neşe kaynağı oldu. Köye çanta içerisinde gelen minik keçi bir süre sonra çantayı kanguru yavruları misali barınağı sanarak içerisinden çıkmamak istedi.

Erzincan’ın Çağlayan Beldesinden Munzur Dağlarına trekking yapmak için yaklaşık 2 bin metre rakıma çıkan Murat Aydemir ve beraberindeki arkadaşı doğadan gelen inleme sesi üzerine irkildi. Bir süre etrafa bakınan Aydemir, yarısı yenmiş kalan kısmı da toprağa gömülen keçiyi ve kış uykusundan uyanan ayının ayak izlerini gördü. Ayı tarafından öldürülen keçinin yanına giden Aydemir ve arkadaşı çalılıkların dibinden bir ses duymaları üzerine baktıklarında kısa bir süre önce dünyaya gelen keçi yavrusunu fark ettiler.

Murat Aydemir, bitkin ve ölmek üzere olan keçi yavrusuna, korona virüsüne karşı yanında bulunan şeffaf eldivenin parmak kısmını biberon gibi kullanıp içerisine ılık su ve şeker katıp süt niyetine içirdi. Bir süre sonra karnı doyan yavru keçi kendini toparladı. Sırt çantasına yavru keçiyi koyarak köye dönen Aydemir, keçinin sahibi olan Çağlayan Beldesinden Abdullah Anlar’a ulaştı.

“Keçi yavrusu çantayı barınağı sandı”

Munzur Dağından köye yaklaşık 2 saatlik yolu gazetecinin sırt çantası içerisinde gelen yavru keçi, kanguru yavruları misali çantayı barınağı gibi sahiplendi. Şirinliğiyle mutluluk kaynağı olan yavru keçi, dışarı çıkarıldığında dönüp dolanıp çantanın yanından ayrılmak istemedi.

Keçi yavrusunu ölmek üzereyken bulan Murat Aydemir, “Arkadaşla trekking ve haber yapmak için Munzurlara çıktık. Baya yüksekteyken ses duyduk. Baktığımızda keçiyi ayı yemiş bir kısmını da toprağa gömmüş haldeydi. Çalılık dibinden gelen sese yöneldiğimde yavru keçiyi gördüm. Biraz şekerli suyla karnını doyurdum. Kendini toparladı. Çok ilginç ayı annesini yemiş yavrusunu sağ bırakmış. Takdiri ilahi.” dedi.

Yavru keçinin sahibi Abdullah Anlar ise, “Bizim çocuk sürüyü akşam köye getirdiği sırada birkaç keçi doğum yapmış. Sürüden ayrılıp beri tarafta doğum yapan bir keçiyi ise unutmuş. O keçi de sabah ayının kurbanı oldu. Yavrusu sağ kalmış. Gazeteci arkadaşa rast geliyor. Sağ olsun köye getirdi ve keçinin benim olduğunu öğrenince telefonla arayıp gel keçini teslim edeyim dedi. Gelip aldım. Şimdi bunu keçilerin arasında sahiplenecek bir anne bulacağım” diye konuştu.

Yavru keçi daha sonra sürünün arasında kendine bir süre sütannesi aradı. Bazı keçilerin öksüz keçiyi sahiplendiği kameraya yansıdı.