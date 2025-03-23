Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde annesi telef olan tayı sahiplenerek ahıra getiren Nevzat Kaptan’a ait inek, taya annelik yapıyor. Tayı yanından ayırmayan inek, onu emzirerek beslenmesini sağlıyor.

Ayvacık ilçesine bağlı Şapköy köyünde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 62 yaşındaki Nevzat Kaptan, yol üzerinde araba çarptığından şüphelendiği telef olan bir atın başındaki halsiz ve bitkin tayı sahiplendi. Ahırdaki ‘Simental’ cinsi inek, bir süre sonra tayı emzirerek annelik yapmaya başladı.

Hayvan ahırında tayı beslediğini ifade eden Nevzat Kaptan, "Tayın annesini bir araç çarpmış. Tay da annesinin başında aç susuz beklerken gördüm. Bu hayvanı alıp, ahırıma koydum. Ahırımda simental ırkı ineğimizin yanına koydum. Tayı da ineklerden sağdığım süt ile biberonla besliyordum. Bakarken, ineğimiz bunu sahiplenmiş. Yavrusu yapmış. Böyle devamlı yanında tutuyor. Yavrusu gibi bakıyor. Arazide geziyorlar. Emziriyor. Böyle sürüyor. Tayımız da büyüyecek ve at olacak. Torunlarımız da bunu sevecek" dedi.