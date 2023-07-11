Gaziantep Hayvanat Bahçesinde bir hafta önce doğan ve annesi tarafından emzirilmeyen yavru lamaya bakıcılar sahip çıktı.

Gaziantep’te 750 türden 8 bine yakın hayvanın yer aldığı doğal yaşam parkında geçtiğimiz hafta dünyaya gelen ve annesi tarafından emzirilmeyerek dışlanan yavru lama, şefkati bakıcılarda buldu. Anne lamanın doğum yapması üzerine yavrusunu sahiplenmeyince devreye hayvanat bahçesi yetkilileri girdi. Ayrı barınakta gözetim altına alınan yavru lama bakıcılar tarafından günde 5 kilograma eş değer olacak şekilde laktozsuz süt verilerek ilgiyle ve anne şefkatiyle besleniyor.

"Personelimiz bu lamaya annelik yapıyor”

Acemi annelikten dolayı annesi tarafından dışlanan yavru lamayla bakıcıların ilgilendiğini söyleyen Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Doğal yaşam alanımızda yaklaşık 750 türden 8 bine yakın canlımız bulunmakta. Bu canlıların doğum mevsimleri var özellikle geçen hafta içerisinde bir lama yavrumuz oldu annesi bu lamaya bakmadı. Annenin ilk yavrusunu doğurduğu zaman yavrusuna nasıl bakacağını bilmediği için buna acemi annelik diyoruz. Bu şekilde de kendisi bakmadığı için bizim bakıcı arkadaşlarımız, personellerimiz bu lamaya bakıyorlar” dedi.

“Yavru lamamız şu anda çok mutlu”

Yavru lamanın çok mutlu olduğunu ve gerekli tüm besin ihtiyacının karşılandığını belirten Özsöyler, “Yavru lamamıza günde yaklaşık olarak 4,5- 5 kilograma yakın günde 3-4 öğüne bölmek kaydıyla laktozsuz sütlerden aynı zamanda mineraller ve vitaminler yönünden zenginleştirerek kendini besliyorlar. Şu anda çok mutlu ve kendini alıştırmaya çalışıyoruz. Belirli bir süre içerisinde yemek yedikten sonra katı kesik yemlere döndükten sonra bu süt miktarını keseceğiz ve normal yemine başlayacağız” ifadelerini kullandı.

“En kısa zamanda annesiyle birleştireceğiz”

Yavrunun gelişim göstermesinden sonra annesiyle aynı alana alınacağını aktaran Özsöyler, “En kısa zamanda annesiyle birleştireceğiz ama annesi acemi anne olduğu için yavru süt emmeye çalıştığı zaman annesi emzirmediği için kendisine zarar verir diye, annesini göreceği şekilde annesinden ayrı başka bir barınağa aldık. Bu şekilde besliyoruz” diye konuştu.