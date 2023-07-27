Kırıkkale’de annesinin günlerdir kapıda beklediği yavru kedi, apartman sahibinin gelmesiyle garajdan çıkartıldı.

Kırıkkale şehir merkezi Yaylacık Mahallesi 364. Sokak’taki bir apartmanın garajına giren yavru kedi, günlerdir mahsur kaldı. Kedi sesini duyan apartman sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Ekipler, garaj kapısının kilitli olmasından dolayı da kediyi kurtaramadı. Garajın önünden ayrılmayan kedilerden birinin ise mahsur kalan kedinin annesi olduğu belirtildi. Kapının altından su ve yiyecek bırakan vatandaşlar, kedinin bir an önce kurtarılması için yetkililere ve apartman sahibine çağrıda bulundu. Konunun haberlere taşınmasının ardından durumunu öğrenen apartman sahibi günlerdir garajda mahsur kalan kediyi çıkardı.