Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan milli sporcu 3 kız kardeş azimleri ile herkesi hayran bırakırken, annelerinin fedakarlığı ise büyük takdir topluyor.

Türkiye’yi kick boks ve muaythai alanında ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil eden milli sporcu Tuğçe Korkmaz (23), Gamze Korkmaz (21) ve Özlem Melek Korkmaz (17) isimli kız kardeşler, başarılarıyla genç kızlara örnek oluyor. Küçük yaşta anneleri aracılığıyla sporla tanışan kızlar, ulusal ve uluslararası müsabakaların gözdesi haline geldi. Katıldıkları tüm yarışmalarda dereceye giren genç kardeşler, Bitlis’in gururu olmaya devam ediyor. Daha önce spor salonuna uzak bir yerde ikamet eden milli sporcuların anneleri, kızlarının daha rahat antrenmanlara gitmesi için spor salonunun hemen karşısına taşındı.

Kick boks ve muaythai branşlarında 8 yıldır mücadele ettiklerini söyleyen milli sporcu Gamze Korkmaz, “3 kız kardeş kilolarımız yakın olduğu için birbirimizin partneri oluyoruz. Bu bizim şampiyon olmamızda büyük yardımcı oluyor. Daha önceden ailemiz hobi olarak yaptığımızı düşünüyordu. Ama antrenmanlardan hafta içi her gün akşam geç saatlerde dönüyorduk. Bu yüzden ailem biraz rahatsız oldu bu durumdan. Biz de sporu bırakmaya yanaşmayınca evimizi salonun yakınına taşıdık. Şu anda ben kick boks ve muaythai branşlarında Türkiye şampiyonuyum. Muaythaida 2 tane Avrupa şampiyonluğum var ve bir de Dünya 3’üncülüğüm var. Kardeşim Özlem Melek’in hem kick boksta hem muaythaida Avrupa şampiyonluğu ve Türkiye şampiyonluğu var. Ablam Tuğçe’nin ise Avrupa kupası şampiyonluğu var” dedi.

Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerini belirten milli sporcu Korkmaz, “Antrenmanlarımız, günde çift antrenman olarak gidiyor. Sabah koşuları veya güç antrenmanlarımızı, akşam ise müsabaka takımıyla antrenmanlarımızı yapıyoruz. 3’ümüzde milli sporcuyuz ve uzun seneler boyunca milli takımımızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz. Burada hem eğitim alıyoruz hem eğitim veriyoruz” dedi.

Bitlis’in ilk kadın milli sporcusu olduklarını söyleyen Korkmaz, “3 kız kardeş olarak Bitlis’in ilk kadın milli sporcularıyız. Spora ilk başladığımız yıllarda biraz garipseniyordu. Daha öncesinde başarılı bir kadın sporcu yoktu Bitlis’te. Hatta biraz küçümsendi. Ondan sonra azmimiz sonucunda başarılarımız arttı. Daha çok çalıştık ve devam ettik. Tatvanlı kızlarımızın da daha çok kick boks, muaythai veya herhangi bir sporda başarılı olmasını isteriz” ifadelerini kullandı.

Ömer Uğur: "Yanımızda büyüdüler ve birçok başarıya imza attılar"

3 kız kardeşin birçok başarı elde ettiğinin söyleyen Muaythai Milli Takım Koordinatörü ve Antrenör Ömer Uğur, “3 kızımız uzun yıllar önce spora yanımızda küçük yaşlarda başladılar. Yanımızda büyüdüler ve birçok başarıya imza attılar. Bitlis adına gerçekten gurur verici başarılara imza attılar. Türkiye şampiyonu oldular ve sonra Avrupa şampiyonu oldular. Dünya dereceleri elde ettiler. Bundan sonraki hedefimiz inşallah onları Dünya şampiyonu yapmak. Çok istikrarlı ve disiplinli bir şekilde antrenmanlarına katılıyorlar. Anneleri ve ablaları çok büyük destek oluyor. Gerçekten gurur verici bir şey ve 3 kız kardeşle çalıştığım için gururluyum, çok mutluyum” dedi.

Milli sporcuların annelerinin kızları için evini spor salonunun karşısına taşıdığını söyleyen Antrenör Uğur, “Kızlarımızın annesi memur ve normalde batıdan doğuya gelip yerleşen memur arkadaşlarımız 2-3 yıl kalıp batıya hemen kaçıyorlar. Kızlarımızın bu spora başlamasıyla Tatvan’a adeta yerleştiler. Tatvanlı oldular, Bitlisli oldular, 8 yıldır burada kalıyorlar. Hatta anneleri rahat spor yapabilsinler diye evlerini Tatvan Şehir Stadyumu’nun tam karşısına taşıdı. Kızlarımız böylelikle çok daha rahat sabah erken koşularını yapabiliyorlar. Akşam teknik, taktik antrenmanlarını spor salonunda yapabiliyorlar. Bu onlar için çok büyük bir rahatlık oldu” şeklinde konuştu.