Bursa’nın İnegöl ilçesinde, annesinin yatakta emzirirken uyuyakalıp üzerine yattığı 40 günlük bebek hayatını kaybetti.

Olay, sabah 09.00 sıralarında Huzur Mahallesi 162. Sokak’ta bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre anne Suna T., 40 günlük oğlu Yaman’ı yatakta emzirmeye başladı. O sırada uykuya dalan anne, iddiaya göre bebeğinin üzerine yattı. Kısa süre sonra uyanan anne, bebeğinin hareketsiz yattığını görünce 112’ye haber verdi. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü tespit etti.

Bebeğin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.