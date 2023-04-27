Karabük’ün Safranbolu ilçesinde çocukların sosyalleşmesini sağlayacak ve annelerin hayatını kolaylaştıracak olan Nazmiye Yeşilyurt Gündüz Çocuk Bakımevinin açılışı yapıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin vaatlerinden biri olan ve yapımı tamamlanan Nazmiye Yeşilyurt Gündüz Çocuk Bakımevi için açılış töreni düzenlendi. Törene Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Dr. Yusuf Küçükbaşol, TSO Başkanı Fatih Çapraz, iş adamları Kamil Güleç, Osman Yeşilyurt, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çocuk Bakımevi 140 çocuğa içerisinde oyun, uyku ve eğitici salonlarıyla hizmet verecek.

Törende konuşan Başkan Köse, Safranbolu Belediyesi olarak tüm vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

Çocuklar, gençler, kadınlar ve yaşlılar için projeler yaptıklarını aktaran Köse, Onlardan bir tanesi Nazmiye Yeşilyurt Gündüz Çocuk Bakımevi. Öncelikle bu projenin hayata geçirilmesinde destek olan kardeş şehrimiz Çankaya Belediyesinin teknik personeline, Safranbolu Belediyesi İmar Müdürlüğündeki teknik arkadaşlarımıza, müteahhit firmamıza ve Yeşilyurt ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

Köse, “Bağışçılarımız bizler için çok önemli ve kıymetli. Onlarla beraber Safranbolu’da yaşayan halkımıza yaraşır hizmetler yapmak daha da mümkün hale geliyor” ifadelerini kullandı.

Osman Yeşilyurt, Başkan Köse’nin kendisine projeden bahsetmesinin ardından heyecan yaşadığını belirtti.

Konuşmaların ardından Çocuk Bakımevinin açılışı protokol üyeleri tarafından yapıldı.