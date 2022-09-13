Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini bin 107. gününde kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini bin 107. gününde kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 107’ncı gününde de devam ediyor. Muş’tan gelen Ümit Özcan, 6 yıl önce 18 yaşındayken kaçırılan kardeşi Atilla Özcan için eylemine devam ediyor. Ailecek Muş ve Diyarbakır’da eylemde olduklarını kaydeden Özcan, kardeşini almadan bırakmayacaklarını aktardı. Özcan, “Kardeşimi HDP götürüp PKK’ya sattı. Kardeşim gelene kadar bu bina önünden kalkmayacağız. Hem Muş’ta hem de Diyarbakır’a eylem yapıyoruz. Kardeşim eğer beni görüyor ve duyuyorsan kaç gel, orası senin yerin değil senin yerin Türkiye Cumhuriyetinin yeridir, orası bizim yurdumuz ve devletimiz değil. Bir devletimiz varsa oda Türkiye Cumhuriyetidir” dedi.